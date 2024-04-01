Украинские киберспортсмены из NAVI победили в первом в мире турнире PGL Major 2024: детали

Призовой фонд PGL Major CS 2 составляет 1,25 млн долларов США, из которых украинские игроки команды получат 500 тысяч

Украинская киберспортивная команда NAVI (Natus Vincere) 31 марта выиграла первый в истории турнир PGL Major Copenhagen 2024, проводившийся по игре Counter Strike 2. Украинская команда играла против американских киберспортсменов FaZe Clan и победила со счетом 2:1 (13:9, 2 13, 13:3).

Призовой фонд PGL Major CS 2 составляет 1,25 млн долларов США, из которых украинские игроки команды получат 500 тысяч, а американцы – 170 тысяч. Кроме того, во время трансляции матча собрали 5,6 млн гривен донатов на Вооруженные силы Украины, а владелец NAVI уже пообещал, что удвоит эту сумму.

С началом войны против российских террористов из состава NAVI исчезли все граждане России. Сейчас за украинскую команду по CS играют:

украинец Валерий Вакховский (b1t);

украинец Игорь Жданов (w0nderful);

финн Алекси Виролайнен (Aleksib)

румын Иван Михай (iM)

литовец Юстинас Лекавичюс (jL).

Игра Counter Strike 2 впервые вышла на игровой платформе Steam 28 сентября 2023 года. Все предыдущие турниры Major были по игре Counter-Strike: Global Offensive.

Добавим, что в 2021 году именно украинская команда NAVI победила на чемпионате мира по CS:GO. Однако уже тогда Кремль пытался воровать украинские победы: тогда в России назвали эту победу своей, ведь в составе NAVI на тот момент выступало несколько россиян.