Украинские киберспортсмены из NAVI победили в первом в мире турнире PGL Major 2024: детали
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Призовой фонд PGL Major CS 2 составляет 1,25 млн долларов США, из которых украинские игроки команды получат 500 тысяч
Украинская киберспортивная команда NAVI (Natus Vincere) 31 марта выиграла первый в истории турнир PGL Major Copenhagen 2024, проводившийся по игре Counter Strike 2. Украинская команда играла против американских киберспортсменов FaZe Clan и победила со счетом 2:1 (13:9, 2 13, 13:3).
Призовой фонд PGL Major CS 2 составляет 1,25 млн долларов США, из которых украинские игроки команды получат 500 тысяч, а американцы – 170 тысяч. Кроме того, во время трансляции матча собрали 5,6 млн гривен донатов на Вооруженные силы Украины, а владелец NAVI уже пообещал, что удвоит эту сумму.
С началом войны против российских террористов из состава NAVI исчезли все граждане России. Сейчас за украинскую команду по CS играют:
- украинец Валерий Вакховский (b1t);
- украинец Игорь Жданов (w0nderful);
- финн Алекси Виролайнен (Aleksib)
- румын Иван Михай (iM)
- литовец Юстинас Лекавичюс (jL).
Игра Counter Strike 2 впервые вышла на игровой платформе Steam 28 сентября 2023 года. Все предыдущие турниры Major были по игре Counter-Strike: Global Offensive.
Добавим, что в 2021 году именно украинская команда NAVI победила на чемпионате мира по CS:GO. Однако уже тогда Кремль пытался воровать украинские победы: тогда в России назвали эту победу своей, ведь в составе NAVI на тот момент выступало несколько россиян.