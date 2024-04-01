Українські кіберспортсмени з NAVI перемогли у першому в світі турнірі PGL Major 2024: деталі
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Призовий фонд PGL Major CS 2 складає 1,25 млн доларів США, з яких української гравці команди отримають 500 тисяч
Українська кіберспортивна команда NAVI (Natus Vincere) 31 березня виграла перший в історії турнір PGL Major Copenhagen 2024, який проводили по грі Counter Strike 2. Українська команда грала проти американських кіберспортсменів FaZe Clan та перемогла з рахунком 2:1 (13:9, 2:13, 13:3).
Призовий фонд PGL Major CS 2 складає 1,25 млн доларів США, з яких української гравці команди отримають 500 тисяч, а американці – 170 тисяч. Окрім того, під час трансляції матчу зібрали 5,6 млн гривень донатів на Збройні сили України, а власник NAVI вже пообіцяв, що подвоїть цю суму.
З початком війни проти російських терористів зі складу NAVI зникли усі громадяни Росії. Зараз за українську команду по CS грають:
- українець Валерій Вакховського (b1t);
- українець Ігор Жданов (w0nderful);
- фінн Алексі Віролайнен (Aleksib)
- румун Іван Міхай (iM)
- литовець Юстинас Лекавічус (jL).
Гра Counter Strike 2 вперше вийшла на ігровій платформі Steam 28 вересня 2023 року. Усі попередні турніри Major були по грі Counter-Strike: Global Offensive.
Додамо, що у 2021 році саме українська команда NAVI перемогла на чемпіонаті світу з CS:GO. Проте вже тоді Кремль намагався красти українські перемоги: тоді у Росії назвали цю перемогу своєю, адже у складі NAVI на той момент виступало кілька росіян.