Колишній тренер "Динамо" вигадав ноу-хау у футболі (відео)

Тренер визнав, що гравці самі визначали тактику на матч

Екс-наставник київського "Динамо", а нині тренер польського "Заглембе" (Сосновець) Олександр Хацкевич, який раніше заступився за гравців "Динамо", застосував новаторський підхід перед принциповим матчем із "Катовіце" у чемпіонаті Польщі. У цій грі його команда програла з рахунком 0:4.

Після гри Хацкевич відзначив відповідальність за результат, який мають нести футболісти разом із тренером. А також зауважив, що саме вони є головними у команді, повідомляє Бомбардир.

"Футболісти самі визначали тактику на цей матч. Я не знаю, яким був план, тому що все це було за зачиненими дверима", — зазначив тренер. Заява Олександра Хацкевича викликала масу негативних емоцій у польських ЗМІ, експертів та вболівальників.

Олександр Хацкевич під час прес-конференції

Зазначимо, що Олександр Хацкевич очолив аутсайдера другого за силою дивізіону Польщі на початку року і досі не здобув жодної перемоги — 2 нічиї та 4 поразки в офіційних матчах, а також 2 нічиї та 4 поразки у товариських зустрічах. На даний момент безвиграшна серія "Заглембе" складає вже 24 матчі — 17 офіційних ігор і 7 товариських.

За 9 турів до кінця чемпіонату команда посідає останнє 18-е місце у турнірній таблиці ліги, відстаючи від "рятівного" 15 рядка на 12 очок.