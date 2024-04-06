В главном российском хоккейном турнире используют латиницу

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев высказался против использования латиницы в КХЛ. К слову весь российский хоккей находится под санкциями.

Соответствующий комментарий Плющева приводит russia-hockey.ru. Владимир смотрел матч КХЛ между российскими командами "Металлург" и "Автомобилист", во время которого на экране появлялись надписи на английском языке. Кроме того, он заметил, что фамилии на спинах игроков также написаны на английском языке.

"После того как арбитры долго смотрели фол на Широкове, через весь экран пошла надпись с трактовкой нарушения – вся на английском языке. Также на латинице – все официальное сопровождение матчей КХЛ, все фамилии игроков.

И все это происходит в то время, когда Европа сделала КХЛ изгоем, а весь наш хоккей – под санкциями.

Ребята, для кого стараетесь? Для европейцев, которые над нами издеваются и смеются? Или вы – толстовцы, которых бьют по щеке, а они подставляют другую?

Уважайте себя и свою страну! Даже в футболе, на который мы в хоккее смотрим свысока и который снизу вверх смотрит на Европу, все фамилии – на русском языке. Я считаю, то, что вытворяют с латиницей в КХЛ, – абсурд и позорище", – сказал Плющев.

Справка: Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, которую якобы придумал Владимир Путин. Лига образована в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии. На данный момент в КХЛ играют команды из РФ и по одному клубу из Беларуси, Китая и Казахстана.

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