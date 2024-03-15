"Были легендами, а стали холуями": советские чемпионы зазывают на выборы Путина

Знаменитые хоккеисты прошлого подыгрывают Кремлю

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов призвал россиян идти на президентские выборы. Накануне в РФ стартовали выборы президента, не обошлось без курьезов.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит "Матч ТВ". Фетисов вместе с другими знаменитыми хоккеистами прошлого Александром Якушевым, Алексеем Касатоновым, Алексеем Морозовым и Валерием Каменским примет участие в благотворительном матче против команды Норильска.

"Мы, легенды мирового хоккея, одними из первых проголосовали на выборах.

Четыре поколения хоккеистов прилетели в Норильск на благотворительный матч. Мы редко куда выезжаем таким составом, хотя уже шестой раз подряд проводим хоккейный матч на Таймыре.

Так совпало, что сегодня в стране начались выборы. И я считаю, что всем нам очень важно на них прийти и проголосовать, потому что решается будущее не только нашей страны, но и всего мира", – заявил Фетисов.

Хоккеисты проголосовали на выборах, из-за чего нарвались на гнев в сети. Пользователи считают, что бывшие легенды спорта превратились в холуев, поддерживающих режим.

Напомним, в Латвии наказали своих хоккеистов, выступивших на "Играх Будущего" в Казани (Россия). К слову, эти соревнования лично открывал глава Кремля Владимир Путин, а компанию ему составила молодая фигуристка.