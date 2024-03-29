"Перестаньте кланяться им в ноги": в РФ разрывают связи с международной организацией

Российский хоккеист, похоже, сможет выехать в Штаты

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на потенциальный переход хоккеиста Ивана Федотова в клуб НХЛ "Филадельфия". Это будет вторая попытка вратаря сбежать из РФ. Первая закончилась грандиозным скандалом, из-за чего РФ поссорилась с IIHF (Международная федерация хоккея на льду).

Соответствующий комментарий Фетисова приводит "Матч ТВ". При этом российский чиновник называет IIHF "недружественной организацией".

– Стоило ли ругаться с (IIHF) из‑за этой ситуации?

– При чем здесь IIHF? Кто они такие для нас сейчас? IIHF не пускает ни молодежку, ни детей на международные соревнования. Это вас не смущает?

Не стоит обращать на них внимания. Перестаньте кланяться им в ноги. Они для нас – недружественная организация, – сказал Фетисов.

В сети раскритиковали Фетисова. Пользователи считают депутата Госдумы лицемером.

Напомним, в 2022 году Федотов решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Ивана показательно отправили служить, а "Филадельфия" приостановила контракт с россиянином.

После того как Иван "отдал долг родине", он неожиданно подписал незаконный контракт с ЦСКА, который фактически взял Ивана в рабство. Федотов сезон отыграл за московский клуб в КХЛ, из-за чего заметно испортились отношения РФ с IIHF. В итоге Вячеслав и ЦСКА расторгли контракт, российский клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.