Малиновский показал как в Харькове футболисты-любители застали ракетный удар (видео)

Игрок показывает на свей странице в соцсети реалии жизни в Украине

Футболист сборной Украины и итальянского клуба "Дженоа" Руслан Малиновский поделился роликом о том как футболисты-любители играют в Харькове под обстрелами. Город регулярно подвергается обстрелам российской армии.

Видео Малиновский разместил на своей странице в Х (Twitter). Игрок постоянно выкладывает видео с особенностями жизни в Украине во время войны.

На видео видно как матч прерывается и игроки ложатся на газон лицом вниз. Спустя некоторое время футболисты встают и продолжают игру. Запечатлен момент, когда были зафиксированы два "прилета" в Харькове рядом с Центральным парком во время футбольного матча. Видео было снято 7 апреля.

Пользователи поставили 3,5 тісячи лайков и под видео иронично комментируют что "футбол вне политики". Также они благодарят игрока сборной Украины за регулярное освещение жизни в стране.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Из-за этого был прерван чемпионат Украины по футболу сезона-2021/22, который так и не был доигран. В апреле клубы единогласно проголосовали за окончание сезона. Новый сезон 2022/23 стартовал 23 августа.