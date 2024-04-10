Маліновський показав, як у Харкові футболісти-аматори застали ракетний удар (відео)

Гравець показує на своїй сторінці в соцмережі реалії життя в Україні

Футболіст збірної України та італійського клубу "Дженоа" Руслан Маліновський поділився роликом про те, як футболісти-аматори грають у Харкові під обстрілами. Місто регулярно зазнає обстрілів російської армії.

Відео Маліновський розмістив на своїй сторінці у Х (Twitter). Гравець постійно викладає відео з особливостями життя в Україні під час війни.

На відео видно, як матч переривається і гравці лягають на газон обличчям униз. Згодом футболісти встають і продовжують гру. В кадрі момент, коли було зафіксовано два "прильоти" в Харкові поруч із Центральним парком під час футбольного матчу. Відео було знято 7 квітня.

Користувачі поставили 3,5 тисячі лайків під відео й іронічно коментують, що "футбол поза політикою". Також вони дякують гравцю збірної України за регулярне висвітлення життя в країні.

Повномасштабне вторгнення Росії до України розпочалося 24 лютого 2022 року. Через це було перервано чемпіонат України з футболу сезону-2021/22, який так і не був дограний. У квітні клуби одноголосно проголосували за закінчення сезону. Новий сезон 2022/23 стартував 23 серпня.