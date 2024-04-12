Охота в РФ и проститутки: в Норвегии суд вынес суровый приговор в деле бывшего главы биатлона

Норвежец 25 лет руководил биатлоном

Норвежский суд приговорил бывшего главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы. Его обвиняли в коррупции, в частности в получении взяток от российских спортивных функционеров.

Об этом сообщает NRK. Судебный процесс в этом деле начался в начале января. Бессеберг отрицал свою вину.

Бывший спортивный чиновник был признан виновным в получении взяток, в том числе от российских деятелей спорта, связях с проститутками. Кроме того, суд уличил норвежца в тайных поездках в Чехию, Австрию и РФ с целью поохотиться.

"В свете ряда документов, на которые ссылаются, а также свидетельских показаний, суд не сомневается, что он действовал в пользу России как на словах, так и на деле", – сообщил судья.

Правоохранители нашли в доме Бессеберга несколько дорогих часов, которые ему "подарили" в РФ. В ходе суда всплыла информация, что норвежскому функционеру устраивали роскошные приемы во время его визитов в РФ: охота, проститутки и тому подобное.

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