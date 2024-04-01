Укр

Мужская сборная Украины по биатлону получила нового тренера

Автор
Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Надежда Белова
Надежда Белова. Фото xsport.ua

Предыдущий тренер словацкий специалист Юрай Санитра руководил командой с 2016-го года

Новым тренером мужской сборной Украины по биатлону должна стать Надежда Белова. Также произошли изменения в составе помощников тренера.

Это решение еще должен утвердить Президиум ФБУ, но положительный результат утверждения вполне прогнозируемый, сообщает Биатлон UA. На посту тренера женской сборной предлагается сохранить Николая Зоца, который провел с командой сезон 2023/24.

Надежда Белова, чемпионка мира-1986, в случае утверждения во главе сборной Украины будет работать с мужской командой впервые с 2016 года, когда уступила должность Юраю Санитре. С тех пор до 2019 года работала тренером женской сборной Польши. Среди прочего, Белова готовила женскую команду к Олимпиаде-2014, где четверка украинок получила "золото" эстафеты, а Вита Семеренко добавила "бронзу" спринтерской гонки.

Николай Зоц впервые возглавил женскую сборную перед сезоном 2023/24, который "сине-желтые" завершили девятыми в Кубке наций. Дебютантка Кубка мира Кристина Дмитренко показала топ-результат сборной на ЧМ-2024 — восьмая в индивидуальной гонке. Вместе с тем, мужская сборная Украины завершила сезон вне топ-10 Кубка наций и потеряла одну квоту в личных гонках в сезоне 2024/25 — сможет выставлять не более четырех биатлонистов.

Официальная презентация новых тренеров состоится 9 апреля. Таким образом, у специалистов будет возможность все межсезонье провести с командой и подготовить ее к предолимпийскому сезону-2024/25.

Теги:
#Биатлон #Кубок мира #Сборная Украины по биатлону