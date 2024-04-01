Мужская сборная Украины по биатлону получила нового тренера

Предыдущий тренер словацкий специалист Юрай Санитра руководил командой с 2016-го года

Новым тренером мужской сборной Украины по биатлону должна стать Надежда Белова. Также произошли изменения в составе помощников тренера.

Это решение еще должен утвердить Президиум ФБУ, но положительный результат утверждения вполне прогнозируемый, сообщает Биатлон UA. На посту тренера женской сборной предлагается сохранить Николая Зоца, который провел с командой сезон 2023/24.

Надежда Белова, чемпионка мира-1986, в случае утверждения во главе сборной Украины будет работать с мужской командой впервые с 2016 года, когда уступила должность Юраю Санитре. С тех пор до 2019 года работала тренером женской сборной Польши. Среди прочего, Белова готовила женскую команду к Олимпиаде-2014, где четверка украинок получила "золото" эстафеты, а Вита Семеренко добавила "бронзу" спринтерской гонки.

Николай Зоц впервые возглавил женскую сборную перед сезоном 2023/24, который "сине-желтые" завершили девятыми в Кубке наций. Дебютантка Кубка мира Кристина Дмитренко показала топ-результат сборной на ЧМ-2024 — восьмая в индивидуальной гонке. Вместе с тем, мужская сборная Украины завершила сезон вне топ-10 Кубка наций и потеряла одну квоту в личных гонках в сезоне 2024/25 — сможет выставлять не более четырех биатлонистов.

Официальная презентация новых тренеров состоится 9 апреля. Таким образом, у специалистов будет возможность все межсезонье провести с командой и подготовить ее к предолимпийскому сезону-2024/25.