Полювання в РФ та повії: у Норвегії суд виніс суворий вирок у справі колишнього глави біатлону

Норвежець 25 років керував біатлоном

Норвезький суд засудив колишнього голову Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга до 3 років 1 місяця в’язниці. Його звинувачували у корупції, зокрема в отриманні хабарів від російських спортивних функціонерів.

Про це повідомляє NRK. Судовий процес у цій справі розпочався на початку січня. Бессеберг заперечував свою провину.

Колишнього спортивного чиновника визнали винним в отриманні хабарів, у тому числі від російських діячів спорту, зв’язках з повіями. Крім того, суд викрив норвежця в таємних поїздках до Чехії, Австрії та РФ з метою пополювати.

"У світлі низки документів, на які посилаються, а також показань свідків, суд не сумнівається, що він діяв на користь Росії як на словах, так і на ділі", — повідомив суддя.

Правоохоронці знайшли в будинку Бессеберга кілька дорогих годинників, які йому "подарували" у РФ. У ході суду випливла інформація, що норвезькому функціонеру влаштовували розкішні прийоми під час його візитів у РФ: полювання, повії тощо.

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