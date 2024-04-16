Умер чемпион мира по футболу, игравший в одной команде с Беккенбауэром

Бернд Хельценбайн умер во возрасте 78 лет

В понедельник, 14 апреля, ушел из жизни бывший форвард сборной ФРГ, чемпион мира-1974 Бернд Хельценбайн. Игрок всю свою карьеру в Европе провел в "Айнтрахте" из Франкфурта.

Бывший футболист, которому 9 марта исполнилось 78 лет, умер из-за продолжительной болезни — он страдал тяжелой формой деменции. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Прежде всего Хельценбайн знаменит своими подвигами в финалах чемпионатов мира 1974 года и Европы 1976 года. В финале ЧМ-1974 против Нидерландов он заработал пенальти, который позволил сборной ФРГ сравнять счет. А в финале Евро-1976 Хельценбайн забил гол, но сборная Германии уступила команде Чехословакии в серии пенальти. В общей сложности Бернд сыграл 40 матчей за национальную команду Германии и забил пять голов.

Бернд Хельценбайн в матчах чемпионата мира-1974

Немецкий форвард остается лучшим бомбардиром франкфуртского "Айнтрахта" в матчах Бундеслиги. На его счету 160 голов, сыграв 420 матчей за период с 1967 по 1981 год. Также с "Айнтрахтом" он завоевал Кубок УЕФА в 1980 году и три Кубка Германии — в 1974, 1975 и 1981 годах. После отъезда из Европы он некоторое время играл в США за "Форт-Лодердейл Страйкерс", а затем за "Мемфис Американс" и "Балтимор Бласт".

Ранее умер легендарный немецкий футболист, чемпион мира-1974 и партнер Хельценбайна по сборной ФРГ Франц Беккенбауэр.