Был лучшим бомбардиром клуба в истории: умер легендарный украинский футболист

Свою карьеру будущая легенда начинала в "Нефтянике" из Дрогобыча

На 77-м году жизни умер известный украинский футболист Владимир Данилюк. Славу он получил, играя за львовские "Карпаты".

О большой потере сообщил представитель пресс-службе львовского клуба Юрий Назаркевич. По его информации, Владимир Данилюк скончался 28 февраля после продолжительной болезни.

Легендарный украинский футболист выступал в составе "Карпат" с 1966 по 1978 годы. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету Владимира Данилюка 322 матча за львовян, в которых он забил 94 гола.

Свою карьеру будущая легенда начинала в "Нефтянике" из Дрогобыча, после чего перешел в "Карпаты". В первом сезоне он получил перелом ноги и не смог заявить о себе на высшем уровне. Уже в 1968 году он пробился в основной состав львовян, а еще через сезон выиграл с командой Кубок СССР.

В Высшей лиги чемпионата СССР Владимир Данилюк провел 142 матча, в которых забил 42 гола. Он входит в число 50 лучших украинских бомбардиров чемпионата СССР.

Отметим, что летом 2023 года во время ракетной атаки на Львов в квартире Владимира Данилюка выбило двери и окна. Помочь покинуть жилье ему помогла супруга. Сам он не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале февраля из жизни ушел легендарный вратарь мадридского "Реала".