Помер чемпіон світу з футболу, який грав в одній команді з Беккенбауером

Бернд Хельценбайн помер у віці 78 років

У понеділок, 15 квітня, пішов із життя колишній форвард збірної ФРН, чемпіон світу-1974 Бернд Хельценбайн. Гравець всю свою кар’єру в Європі провів у "Айнтрахті" із Франкфурта.

Колишній футболіст, якому 9 березня виповнилося 78 років, помер через тривалу хворобу — він страждав на тяжку форму деменції. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Насамперед Хельценбайн знаменитий своїми подвигами у фіналах чемпіонатів світу 1974 року і Європи 1976 року. У фіналі ЧС-1974 проти Нідерландів він заробив пенальті, який дозволив збірній ФРН зрівняти рахунок. А у фіналі Євро-1976 Хельценбайн забив гол, але збірна Німеччини поступилася команді Чехословаччини в серії пенальті. Загалом Бернд зіграв 40 матчів за національну команду Німеччини і забив п'ять голів.

Бернд Хельценбайн у матчах чемпіонату світу-1974

Німецький форвард залишається найкращим бомбардиром франкфуртського "Айнтрахта" у матчах Бундесліги. На його рахунку 160 голів у 420 матчах за період із 1967 по 1981 рік. Також з "Айнтрахтом" він завоював Кубок УЄФА у 1980 році і три Кубки Німеччини — у 1974, 1975 та 1981 роках. Після від’їзду з Європи він деякий час грав у США за "Форт-Лодердейл Страйкерс", а потім за "Мемфіс Американс" та "Балтімор Бласт".

Раніше помер легендарний німецький футболіст, чемпіон світу-1974 та партнер Хельценбайна у збірній ФРН Франц Беккенбауер.