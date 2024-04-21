"Все окей у вас?": Украинские фигуристы угодили в скандал из-за совместных тренировок с россиянами

Российские фигуристы любыми способами пытаются попасть на международную арену

Спортивный комментатор Виталий "V1lat" Волочай отреагировал на информацию, что украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров, которые являются первым номером сборной Украины в танцах на льду, тренируются в Монреале (Канада) вместе с россиянами Дианой Дэвис та Глебом Смолкиным. Представители РФ выступают под флагом Грузии, из-за чего их и приняли в Канаде.

Волочай на своем telegram-канале раскритиковал Федерацию фигурного катания Украины (УФФК), которая допустила такую ситуацию. Недавно Национальный олимпийский комитет (НОК) выпустил рекомендации, согласно которым украинским спортсменам посоветовали не приветствовать спортсменов из РФ, не стоять с ними на общих фото, не давать общие интервью и не пожимать им руку.

"Вопрос у меня к Федерации. Господа, так что, нормально у вас там что члены сборной тренируются с россиянами? Как там рекомендации перед Играми, которые озвучивал НОК недавно? Все окей у вас?" — написал Волочай.

В украинской Федерации отметили, что никак не могут повлиять на ситуацию, однако порекомендовали фигуристам ограничить любое общение с представителями РФ.

"Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают. С руководством [академии] мы пока не общались, но обязательно проинформируем их о нашей позиции.

Мы на своем фронте делаем все, чтобы их не было. К сожалению, не все зависит от нас. Вся наша федерация негативно относится к м****лям. Но они используют все возможности, чтобы каким-то образом вернуться в фигурное катание", — цитирует президента УФФК Даниля Амирханова suspilne.

Выступление Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва в 2023 году

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила мэра Парижа Анн Идальго, которая не хочет видеть россиян на Играх-2024.