"Гадость и дрянь": мэр Парижа вызвала переполох в РФ

Француженка в ходе визита в Киев сделала заявление, которое не понравилось российской власти

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась с оскорблениями на мэра Парижа Анн Идальго. Французская чиновница недавно заявила, что россиянам не рады на Олимпиаде-2024.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит Р-Спорт. Татьяна назвала слова Идальго "гадостью и дрянью" и добавила, что россияне всегда будут ездить во Францию.

"Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад. Это то, что я знаю, вижу и чувствую.

Считаю, такие люди, как Идальго, не должны занимать столь высокие должности. А те российские спортсмены, кто все-таки поедет на Олимпиаду, на подобные заявления обращать внимания не будут. Уже ко всему готовы", – сказала Тарасова.

Напомним, слова Анн вызвали настоящую истерику в России. Не выдержал даже "голос российского биатлона" Дмитрий Губерниев, публично оскорбивший француженку. Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили сравнил поездку российских спортсменов в Париж со входом войск вермахта в столицу Франции.