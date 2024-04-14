Россия и Казахстан спорят из-за фигуристки

РФ пока не отпускает талантливую спортсменку

Известная российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, однако выступать за эту страну не может. Палки в колеса ей ставит российская сторона, которая попросту игнорирует запрос о переходе спортсменки в сборную Казахстана.

В Федерации фигурного катания Казахстана заявили, что ждут ответа от Федерации фигурного катания России (ФФКР) по этому вопросу. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Решения по Софье Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны.

Вопрос только в этом, какие у нас могут быть дальнейшие планы без открепления.

Все зависит от решения ФФКР, у Софьи есть гражданство нашей страны, мы не можем отказаться от работы с ней", – заявила главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова.

Примечательно, что в России заявили, что не получали документы по Самоделкиной.

"Для того, чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФКР не поступало", – цитирует Р-Спорт генерального директора ФФКР Александра Когана.

Выступление Софьи Самоделкиной в РФ

Напомним, в РФ назвали Самоделкину "бесталанной" после смены гражданства, однако отпускать спортсменку не спешат.

Ранее сообщалось, что юная российская фигуристка, которую поддерживает президент РФ Владимир Путин, засветилась на росТВ.