"Еще одно такое заявление": Захарова пригрозила французам отказом от коньяка и напомнила о взятии Парижа

Российская чиновница вновь стала посмешищем в сети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Анн Идальго о российских спортсменах. Французская чиновница заявила, что атлетам из России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024, хотя россияне сами могут отказаться от поездки на Игры.

Соответствующий комментарий Захарова разместила на своем telegram-канале. Мария пригрозила Франции торговыми санкциями.

"Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейкам "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут.

Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами. У нас огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить", – написала Захарова.

Кроме того, в своем втором посте на эту тему Захарова напомнила французам о взятии Парижа 1814 года, когда во время войны Шестой коалиции была захвачена столица Франции.

"Мэра Парижа Анн Идальго и всю русофобскую прослойку нынешних французский властей от души с праздником! В свое время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились.

Мы за мир и сотрудничество, но на равноправной основе. Мы высоко ценим наш уникальный опыт взаимодействия с Францией в лучших его проявлениях, но кто к нам сунется, тот…" – добавила Захарова.

В сети со смехом восприняли слова Захаровой. Пользователи шутят, что Мария должна нанести первый удар по экономике Франции, отказавшись от коньяка.

Напомним, мэр Парижа не однократно заявляла, что не хочет видеть представителей страны-агрессора на Играх. Кроме того, она открыто заявила, что президент РФ Владимир Путин является диктатором.