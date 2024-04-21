"Усе окей у вас?": Українські фігуристи потрапили у скандал через спільні тренування з росіянами

Російські фігуристи у будь-який спосіб намагаються потрапити на міжнародну арену

Спортивний коментатор Віталій "V1lat" Волочай відреагував на інформацію, що українські фігуристи Марія Голубцова та Кирил Бєлобров, які є першим номером збірної України у танцях на льоду, тренуються у Монреалі (Канада) разом із росіянами Діаною Девіс та Глібом Смолкіним. Представники РФ виступають під прапором Грузії, через що їх і прийняли в Канаді.

Волочай на своєму telegram-каналі розкритикував Федерацію фігурного катання України (УФФК), яка допустила таку ситуацію. Нещодавно Національний олімпійський комітет (НОК) випустив рекомендації, згідно з якими українським спортсменам порадили не вітати спортсменів із РФ, не стояти з ними на спільних фото, не давати спільні інтерв’ю та не тиснути їм руку.

"Питання у мене до Федерації. Панове, то що, нормально у вас там що члени збірної тренуються з росіянами? Як там рекомендації перед Іграми, які озвучував НОК нещодавно? Усе окей у вас?" — написав Волочай.

Віталій Волочай розкритикував УФФК

В українській Федерації зазначили, що ніяк не можуть вплинути на ситуацію, проте порекомендували фігуристам обмежити спілкування з представниками РФ.

"Ми не підтримуємо жодних відносин з колишніми російськими спортсменами, незалежно від того, за яку команду вони виступають. З керівництвом [академії] ми поки що не спілкувалися, але обовʼязково проінформуємо їх про нашу позицію

Ми на своєму фронті робимо все, щоб їх не було. На жаль, не все від нас залежить. Уся наша федерація негативно ставиться до м****лів. Але вони використовують усі можливості, щоб якимось чином повернутися до фігурного катання", — цитує президента УФФК Даніля Амірханова suspilne.

Виступ Марії Голубцової та Кирила Бєлоброва у 2023 році

Раніше заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова образила мера Парижа Анн Ідальго, яка не хоче бачити росіян на Іграх-2024.