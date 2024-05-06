"РФ поддерживает украинский народ": знаменитый российский спортсмен стал посмешищем (видео)

Боец ММА поддерживает режим Путина в России

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался о войне в Украине. К слову, "Последний император" в своем крайнем бою проиграл нокаутом.

Соответствующий комментарий Емельяненко приводит YouTube-канал УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ. По словам спортсмена, РФ поддерживает украинский народ, а воюет с "фашистами" и "нацистами". Примечательно, что Федор родился в Рубежном на Луганщине.

"Мы сражаемся не с братским народом, а с фашистами, нацистами и националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего то, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами, – большая трагедия.

Каждое воскресенье мы читаем молитвы, чтобы у украинского народа спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это", – сказал Емельяненко.

В сети высмеяли слова Емельяненко. Пользователи отметили, что фашистов стоит искать в РФ, где нет сменяемости власти.

Напомним, брата Федора Александр Емельяненко в 2023 году победил блогера Евгения Ершова, правда, в сети поединок назвали "алкоспектаклем". До этого Александр устроил пьяный дебош в аэропорту. Менеджер бойца сообщал, что спортсмен спился в Москве.