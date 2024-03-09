Российский боец ММА попал в реанимацию, пытаясь получить преимущество в бою

Спортсмены идут на риск во время весогонки

Российский боец смешанного стиля Биберт Туменов попал в реанимацию из-за последствий весогонки перед боем на турнире ACA 172.

О проблемах Туменова со здоровьем в комментарии "Матч ТВ" рассказал его брат Альберт Туменов. Биберт пытался вложиться в лимит полулегкого веса (66 кг), однако из-за строгой диеты получил лишь проблемы со здоровьем. Отметим, в межсезонье вес бойца составлял около 90 кг.

"Это связано с весогонкой, потому что он принял этот бой за два месяца до турнира. У него было около 25 килограммов лишнего.

Сейчас его прооперировали. Сказали, что жизни ничего не угрожает и нужно восстанавливаться. У него и прошлая сгонка веса была тяжелая, на этот раз тоже.

Я думаю, что просто накопилось все и получилось так. Видимо, поджелудочная не выдержала, как они сказали, там панкреонекроз", — заявил Альберт.

Биберт 9 марта должен был провести поединок против Курбана Тайгибова на турнире АСА 172. С помощью весогонки спортсмены в единоборствах пытаются получить преимущество, дерясь не "в своем весе", так как процедура взвешивания проводится за день до боя.

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