Фьюри разбили голову перед боем с Усиком: команды боксеров устроили потасовку (видео)

Фьюри старший получил рассечение

В понедельник, 13 мая, команды чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в королевском весе Александра Усика (21-0, 14 КО) устроили потасовку в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Усик — Фьюри запланирован на субботу, 18 мая.

В результате стычки пострадал Джон Фьюри, отец Тайсона. Об этом сообщает iFL TV.

Команды боксеров встретились в зале накануне пресс-конференции. Стороны выкрикивали имена боксеров, а в какой-то момент Джон столкнулся лбами с одним из представителей Александра. В итоге Фьюри-старшему разбили лоб. Причины столкновения неизвестны, однако Джон известен в Британии подобными выходками.

Напомним, Усик и Фьюри проведут исторический бой, ведь впервые в супертяжелом весе станет известен абсолютный чемпион в эру 4 основных поясов. А вот в реванше на кону поединка будет всего три пояса, ведь IBF сделает свой титул вакантным. К слову, Александр взял в Саудовскую Аравию книгу и талисман от дочери.

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