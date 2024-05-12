Камбосос отправил себя в нокдаун в бою с Ломаченко (видео)

Австралийский боксер упал после промаха

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоялось большое шоу профессионального бокса, в главном бою которого на ринг вышли украинец Василий Ломаченко (18–3, 12 КО) и австралиец Джордж Камбосос-младший (21–3, 10 KO). В поединке произошел уникальный момент.

В 7-м раунде австралиец отправил в нокдаун сам себя. Об этом сообщает "Телеграф".

В седьмой 3-минутке Камбосос попытался нанести мощный силовой удар с левой, однако его боковой пришелся по воздуху и за инерцией Джордж упал на настил ринга. Рефери не засчитал нокдаун в этом моменте. Добавим, что спустя 4 раунда Василий мощным ударом по корпусу уронил оппонента на канвас, а еще через некоторое время добил его.

На сайте "Телеграф" доступны видео лучших моментов поединка Ломаченко — Камбосос, а также полное видео боя украинца с австралийцем. После "дуэли" Василий ни слова не сказал о войне на родине, хотя при этом он не отказался от украинского флага на ринге.

Напомним, на вечере бокса Ломаченко — Камбосос произошел конфуз. Ринг-анонсер объявил победителем не того боксера, из-за чего произошел скандал.