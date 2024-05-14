Усик - Фьюри: Майк Тайсон сделал прогноз на бой

Великий боксер считает, что победит британец

Легендарный боксер Майк Тайсон высказался о ближайшем поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бой Усик — Фьюри пройдет 18 мая.

Соответствующий комментарий "Железного Майка" приводит boxingscene. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе считает, что "Цыганский король" победит украинца, а в последнем бою против Франсиса Нганну британец выглядел плохо, ведь "это был не его вечер".

"Я с нетерпением жду этого боя. Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он одолеет Усика.

Он собирается догнать его и победить. Мне нужно встретиться с Фьюри. Я думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими.

Нам не следует сосредотачиваться на том, что Фьюри сделал против Нганну, но вы должны понимать, что он по-прежнему чемпион.

Тайсон дал Нганну возможность, и для него это была просто плохая ночь. У всех нас бывают плохие ночи, и послушайте, это была его плохая ночь", — сказал Тайсон.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть супербой Усик — Фьюри. Ранее прогноз на супербой между украинцем и британцем дал Энтони Джошуа.