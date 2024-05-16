Берінчик — Наваррете: де і коли дивитись чемпіонський бій в Україні

Український боксер вперше у кар’єрі спробує здобути основний чемпіонський пояс

У суботу, 18 травня, у Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) та Еммануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) проведуть титульний поєдинок за вакантний пояс WBO у легкій вазі. У разі перемоги Берінчик може битися з Василем Ломаченком.

У прямому ефірі в Україні вечір боксу Берінчик — Наваррете покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба компанії в Instagram.

Користувачі Megogo зможуть подивитися шоу Берінчик — Наваррете за підписками: "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Початок шоу 19 травня о 04:00 за київським часом. Головний бій вечора розпочнеться пізніше. Українець вперше битиметься за титул чемпіона світу, а не за другорядний пояс. А ось мексиканець є чемпіоном світу у трьох вагових категоріях і вперше побореться за титул у легкій вазі.

Промо відео бою Берінчик — Наваррете

Нагадаємо, у минулому бою Берінчик зупинив шведа Ентоні Їгіта на вечорі боксу Усик — Дюбуа. Примітно, що Денис вийшов на ринг із сокирою. Українець приміряв на себе образ вікінгу. До речі, у грудні 2022 року, Берінчик переміг француза Івана Менді.