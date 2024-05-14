Фьюри пошел на подлость перед боем с Усиком (видео)

Британский боксер продолжает провоцировать соперника

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Накануне боя британский боксер отметился очень некрасивым поступком.

В студии Queensberry Promotions у него спросили, что он сделает, зная что на этом стуле впоследствии будет сидеть Усик. На это британский боксер не нашел ничего лучшего чем ответить:

"Пукну. И Усик будет нюхать", — рассмеялся Фьюри. Люди, находившиеся за кадром, также рассмеялись.

Оба боксера уже прибыли в Саудовскую Аравию и проводят последние приготовления к главному бою года. Поединок состоится уже в конце этой недели.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.