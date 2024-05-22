Стало известно, сколько украинок примет участие в Уимблдоне-2024

Элина Свитолина и еще ряд теннисисток минуют квалификацию

Организаторы Уимблдонского турнира, который в прошлом году выиграла Маркета Вондроушова из Чехии, опубликовали список теннисисток, которые попали в официальную заявку на турнир в 2024 году. Список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек, последней по рейтингу попала №103 Юлия Нимайер.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина (№17), Марта Костюк (№20), Даяна Ястремская (№32), Леся Цуренко (№46) и Ангелина Калинина (№60). В свою очередь, Катерина Байндл воспользовалась "замороженным" рейтингом (№92), сообщает официальный сайт турнира.

Специальным рейтингом также воспользовались такие теннисистки, как Айла Томлянович, Паула Бадоса, Чжан Шуай, Ирина-Камелия Бегу, Лорен Дэвис, Бьянка Андрееску, Ван Цян и Алисон ван Эйтванк. Также ряд украинок могут попасть в основной турнир через квалификацию.

Уимблдон – старейший двухнедельный турнир большого тенниса. Участники соревнований прошлого года получили рекордные гонорары. Общий призовой фонд составил 44,7 миллиона фунтов. Чемпионы и финалисты в женском и мужском одиночном разрядах получили 2,35 миллиона и 1,175 миллиона соответственно.

Уимблдонский турнир в 2024-м году состоится с 1 по 14 июля.