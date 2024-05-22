Стало відомо, скільки українок візьме участь у Вімблдоні-2024

Еліна Світоліна та ще ряд тенісисток пройдуть до основного турніру, минаючи кваліфікацію

Організатори Вімблдонського турніру, який минулого року виграла Маркета Вондроушова з Чехії, опублікували список тенісисток, які потрапили в офіційну заявку на турнір 2024-го року. Список очолила перша ракетка світу Іга Свьонтек, останньою за рейтингом потрапила №103 Юлія Німайєр.

З українок в основі за рейтингом зіграють: Еліна Світоліна (№17), Марта Костюк (№20), Даяна Ястремська (№32), Леся Цуренко (№46) та Ангеліна Калініна (№60). У свою чергу Катерина Байндл скористалася "замороженим" рейтингом (№92), повідомляє офіційний сайт турніру.

Спеціальним рейтингом також скористалися такі тенісистки як Айла Томлянович, Паула Бадоса, Чжан Шуай, Ірина-Камелія Бегу, Лорен Девіс, Бьянка Андрєску, Ван Цян та Алісон ван Ейтванк. Також низка українок може потрапити до основного турніру через кваліфікацію.

Вімблдон – найстаріший двотижневий турнір великого тенісу. Учасники змагань минулого року здобули рекордні гонорари. Загальний призовий фонд становив 44,7 мільйона фунтів. Чемпіони та фіналісти у жіночому та чоловічому одиночному розрядах отримали 2,35 мільйона та 1,175 мільйона відповідно.

Вімблдонський турнір у 2024 році відбудеться з 1 по 14 липня.