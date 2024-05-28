Глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный: "Более 3000 спортсменов сейчас находятся в рядах ВСУ, 462 атлета погибли"

Ведущие украинские атлеты не только выступают на международной арене, но находятся на фронте, защищая независимость страны.

До начала Олимпийских игр Париж-2024 остается менее двух месяцев. Подготовка украинских спортсменов к соревнованиям проходит в условиях полномасштабного вторжения.

О деталях и особенностях подготовки, финансовой составляющей, важности участия в соревнованиях отечественных спортсменов в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказывает и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный. Также во время беседы речь шла и об атлетах находящихся на фронте, защищающих целостность и независимость Украины, а также о борьбе с присутствием спортсменов страны-террориста и их пособников на Олимпиаде.

Насколько Кабмин в целом и премьер-министр лично вовлечены в вопрос большого спорта в военное время?

Что касается спорта высших достижений, то для этого есть профильное Министерство. Конечно, наши победы, большие успехи на мировых спортивных аренах, в частности, выход в финальную часть Евро-2024 обсуждались, пусть и неформальным образом, но были поздравления, радость определены. Разумеется, у страны сейчас очень большие вызовы и внимания профильного министерства вполне достаточно, чтобы урегулировать вопросы как спорта высших достижений, так и физической культуры, массового спорта.

Вместе с тем, инициативы Министерства рассматриваются серьезно, со всей внимательностью. С пониманием той важности, которую сегодня имеет как физическая культура — как составляющая нашей национальной безопасности, вопрос здоровой нации … Так и спорт высших достижений, который является нашей трибуной, с помощью которой мы можем напоминать миру о себе и позиционировать себя, как нацию, которая способна побеждать и стремится к победе.

Также могу отметить, что все министры, члены Кабмина занимаются спортом, физической активностью, мы все видим форму премьера Дениса Шмыгаля, других министров. Ведь спорт — это единственная возможность сохранить нормальное ментальное здоровье, активно работать в тех условиях, в которых приходится работать сегодня.

Насколько профинансированы потребности украинского спорта в 2024-м году? Можно ли сравнивать эти цифры с довоенными бюджетами?

Надо заметить, что финансирование колеблется из года в год, и некорректно сравнивать один год с другим. Потому что в этом году, например, в календаре спортивных соревнований есть и Олимпийские игры, и Юношеские олимпийские игры, и Всемирная шахматная Олимпиада. То есть, целый ряд крупных событий, требующих дополнительных расходов. И не надо забывать, что россияне разрушили более 500 объектов спортивной инфраструктуры, на которых обычно осуществляется подготовка к соревнованиям.

У нас выросли расходы на то, что мы должны обеспечить подготовку некоторых спортсменов за рубежом. Мы не можем сейчас вкладывать деньги в инфраструктуру, предусматривать хоть какие-то деньги на строительство арен, спорткомплексов. Понятно, что полностью сегодня приостановили процесс строительства, или восстановления, потому что есть большие риски для этой новой инфраструктуры.

Насколько профинансирована подготовка к Олимпийским играм?

По олимпийской подготовке — полностью профинансированы все необходимые расходы. Наши спортсмены полностью обеспечены, их подготовка полностью обеспечена.

Олимпийская база в Конча-Заспе, где подавляющее большинство атлетов готовится к Играм в Париже, отвечает вызовам сегодняшнего дня?

Да, Олимпийская база соответствует своему назначению, имеет очень качественные условия для подготовки атлетов. Это касается всех составляющих: наш научно-исследовательский институт базируется там, качественное питание в столовых, комфортные номера в гостинице для спортсменов… Конечно, хотелось бы всего больше, и качественных залов, и жилого фонда на базе. Но, сегодня мы понимаем, что ситуация в стране не способствует расширению базы, хотя мы и видим, что ее мощности не полностью хватает.

Кроме того, мы сейчас сотрудничаем с нашими коллегами из Министерства по делам ветеранов — они также пользуются нашей базой. Команды ветеранов, наших раненых героев, готовятся к своим спортивным соревнованиям, таким как Игры непокоренных и других турниров.

Также я доволен руководством базы, которое находит баланс, чтобы представители всех видов спорта имели возможность качественно подготовиться к большим международным стартам. Например, мы недавно обновили оборудование для зала спортивной гимнастики, вскоре в зале должно появиться оборудование, на котором спортсмены будут соревноваться непосредственно на Олимпийских играх.

Понятно, что во время войны нельзя обеспечить тот уровень подготовки, который существует в других странах, но мы стараемся обеспечить атлетов всем возможным и организовать им качественную подготовку.

Есть ли у Министерства какой-то медальный план на Париж? И по вашему личному мнению, сколько медалей может завоевать сборная Украины?

Я вам как спортсмен могу ответить. Когда у спортсмена спросить, какое он место займет, он вам никогда не скажет. Поэтому и как спортсмен, тренер в прошлом, и как глава Министерства сегодня, я не буду вам прогнозировать количество медалей. Возможно, это определенный предрассудок, но мы не можем такого прогнозировать.

Очень много факторов, которые влияют на выступление спортсмена. Мы понимаем, что сегодня их еще больше, потому что наши спортсмены находятся в тех условиях, прежде всего, психологических, как и все остальные граждане страны. В состоянии стресса, выгорания, в состоянии неопределенности, опасений за своих близких. У каждого спортсмена есть своя личная история, у каждого есть близкие, которые под риском потерять жизнь. Очень сложно в таких условиях говорить о каком-то медальном плане.

В таких условиях, я считаю, вообще, наше участие в соревнованиях является большой победой. Ведь два года назад нам никто в мире не давал много шансов на сохранение государства, нашей независимости. А сегодня мы выступаем большой командой и под собственным флагом.

Минмолодежьспорт вместе с НОК разработали рекомендации по возможным встречам с нейтральными атлетами. Проводится ли инструктаж спортсменов?

Нет такого, чтобы мы собрали всех где-то в зале и всем раздали бумажки, принимали экзамен на знание этих рекомендаций. Это больше работа с тренерским составом, иногда, беседа со спортсменом. Скажем так, это больше неформальное общение. Хотя, безусловно, есть должностные лица, тот же тренерский состав, которые с этими рекомендациями знакомы и они должны контролировать этот процесс. Конечно, с этими рекомендациями ознакомлен Глава нашей делегации, который поедет на Игры и вся наша команда, которая поедет туда, чтобы поддержать спортсменов.

Эти рекомендации составлялись на опыте инцидентов, которые уже были. Вы помните случаи с Ольгой Харлан или нашей юной теннисисткой Елизаветой Котляр и многими другими И мы думали, как можем на это реагировать. Потому что мы понимали, что Олимпиада — это мощная трибуна, как для нас, так и для наших врагов. Они будут пытаться попытаться попытаться дискредитировать нас в глазах мирового общества.

Поэтому, появились такие рекомендации, цель которых обеспечить безопасность наших атлетов. Верим, что наши спортсмены пройдут этот экзамен с достоинством.

Но, опять же… Надо всем понимать, что спортсмен, который готовится на Игры, в любом случае является патриотом своей страны. Он выполняет очень важную социальную функцию и он борется на своем собственном фронте, ради поддержки Украины. Вместе с тем, на соревнованиях он находится в состоянии эйфории. И может быть какая-то ошибка. Элементарная ситуация — он с кем-то сфотографировался, а сзади кто-то какой-то символ показал. Или рядом стоял какой-то "нейтральный" атлет и даже в другую сторону смотрел. Нам не надо сразу травить спортсменов, важно понимать, что это возможная ошибка, но никакая не измена.

Да, наши спортсмены патриоты, безусловно, но… Кроме спортсменов в Париж отправится большая делегация, сами спортсмены также нередко нарушают сроки пребывания за границей, установленные соответствующим приказом Министерства. Нет ли опасений, что вернутся не все?

Уверен, что нет. Те, кто сегодня есть, спортсмены, члены делегации, неоднократно выезжали и возвращались в Украину. Это люди, которые собой что-то представляют, они ценят то, чего они достигли в Украине, ценят Украину, себя в стране. Поэтому я не думаю, что мы столкнемся с такими случаями.

С другой стороны, такие случаи есть, к сожалению. Есть около 300 уехавших спортсменов, которые вовремя не вернулись. Но, вместе с тем, кто-то возвращается, этот список очень динамичен. Среди них нет топ-овых наших атлетов и это, по моему убеждению, не те люди, на которых нужно акцентировать внимание.

Может, важнее обращать внимание на 462 наших погибших атлетов? На то, что среди них есть звезды спорта? Такие, как двукратный чемпион Европы тяжелоатлет Александр Пелешенко, который погиб, защищая страну… Более 3000 спортсменов сейчас в рядах Сил обороны Украины, большинство из них ушли добровольно. Давайте на них смотреть, вот пример для подражания.

Я только недавно узнал, что 200 тысяч наших мужчин вернулись из-за границы в феврале-марте 2022 года. Вернулись сознательно, чтобы идти защищать Украину, зная, что просто так они уже не уедут. Тот же Сергей Стаховский, который имел все, занимался виноделием. И об этом нужно говорить. А пока, к сожалению, об этом не говорят, концентрируя внимание на нескольких сотнях людей, недостойных этого внимания.

Президент Франции Макрон недавно призвал все европейские футбольные клубы отпустить игроков на Олимпиаду? Работает ли в этом плане Минмолодежьспорт с ведущими украинскими клубами по этому вопросу?

Эта ситуация осложняется еще и тем, что совпали два больших спортивных события – чемпионат Европы и Олимпиада, которая начинается через несколько дней после Евро. Такая проблематика также существует в хоккее, где топ-клубы НХЛ далеко не всегда отправляют своих игроков на Олимпиаду (последний раз это было в 2014-м году – Ред.),. Они считают, что их регулярный чемпионат гораздо важнее Олимпиады.

Да, конечно, для нас очень важно, чтобы футбольная команда как можно лучше выступила на своей дебютной Олимпиаде. И мы проводили общение с главой УАФ Андреем Николаевичем Шевченко. В принципе это работа УАФ, и мы видим, что ассоциация сегодня понимает важность этого турнира. У нас очень конструктивный диалог. Я надеюсь, что внутри УАФ Андрею Николаевичу и его команде удастся найти общий язык с владельцами клубов, как украинских, так и иностранных. Благодаря своему безусловному авторитету в футбольном мире, попытаться убедить отпустить игроков на турнир.

Еще одна инициатива, которую активно продвигает Макрон, по олимпийскому перемирию. Какая позиция по этому поводу Минмолодежьспорта?

Общую позицию на этот счет высказал наш Президент, которая заключается в том, что сегодня нет никаких механизмов для того, чтобы обеспечить перемирие. А ошибка в этом вопросе, какое-то легкомыслие, будет стоить нам много жизней наших граждан, воинов ВСУ. Поэтому мы не имеем права на какое-либо ослабление позиций в этом вопросе.

Хочу напомнить, что Россия это единственная страна, которая трижды нарушала олимпийское перемирие – в Грузии в 2008-м, Крыму – в 2014-м и полномасштабное вторжение в 2022-м. Каждый раз, когда россияне начинали новое военное преступление, в эти сроки действовало олимпийское перемирие. Только Россия и Сирия воздержались при голосовании в Генассамблее ООН за Олимпийское перемирие в этом году. Собственно, и заявления сегодняшнего российского руководства говорят о том, что они не собираются реагировать на эту инициативу.

Я думаю, что любые такие идеи сегодня должны обсуждаться широким кругом международных лидеров, обеспечивающих реализацию тех или иных договоренностей. И, по нашему мнению, именно таким форумом будет Глобальный Саммит Мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня. И там мировые лидеры будут обсуждать Украинскую Формулу Мира. Но пока Макрон сам признает, что Путин его дважды обманывал: сначала, когда заявлял, что террористы ЧВК "Вагнер" не имеют отношения к российским властям, а во второй раз — когда убеждал, что не будет осуществлять полномасштабное вторжение в 2022 году. Мы не можем позволить, чтобы он еще раз обманул нас. Это нам очень дорого обойдется.

Я знаю, что вы были на прошлой неделе в Брюсселе. Какой месседж вы услышали, что западный мир говорит об Украине и что говорит Украине?

Я увидел, что у нас очень большая поддержка. Сам факт, что нас пригласили для выступления на Совет Европейского союза, что является исключением из правил – о многом говорит. Туда не приглашают страны, не являющиеся членами Европейского союза. У меня было два выступления – на панели молодежной политики и спорта. И после каждого выступления ко мне подходили делегаты из других стран, чтобы выразить поддержку, поблагодарить нас, что сегодня Украина представлена в содружестве Европейских стран. Я увидел, что это искренне, и для них действительно важно. Мы увидели обеспокоенность нашей ситуацией, но вместе с тем и очень мощную поддержку.

Поэтому я считаю, что мы чаще должны рассказывать о нашем настоящем. Когда я рассказывал о мальчиках, игравших в футбол в Харькове, а вблизи них прилетела ракета, когда одному мальчику ампутировали ногу, у присутствующих в зале были слезы на глазах.

Кстати… Я слышу много заявлений относительно того, зачем нам тратить деньги на Олимпиаду, когда в стране война? Отвечу. Если мы сейчас замкнемся в себе, будем только друг другу жаловаться о происходящем, о нас очень быстро забудут. Поэтому мы должны использовать каждую возможность сказать "Друзья, российская война не так далеко отсюда. Я потратил очень мало времени, чтобы попасть к вам. И уже завтра, если это не остановить – ваши дети могут начать терять ноги". Поэтому, я считаю, мы сегодня должны реализовывать каждую возможность для того, чтобы выступать, говорить, возможно, неприятные вещи, которые они не хотят слышать. Но если они будут оставаться в зоне комфорта, не будут видеть нас, они не поймут никогда, что если Украина сегодня проиграет то… Возможно и не они, так их дети точно будут воевать и умирать за свои ценности.

31 марта 2023 года Правительство приняло решение о бойкоте Украиной соревнований с участием россиян и белорусов. Затем запрет был снят. На днях вы совместно с президентом НОК сказали, что окончательное решение принято – едем. Трудно ли принималось это решение?

Я не скажу, что это решение было тяжелым. Оно было заранее проработано. Оно нуждалось в большой предварительной работе, которая была сделана фактически всем нашим сообществом – Министерством, НОКом, кстати, и журналистским в целом – за что я не перестаю благодарить. Потому что та ситуация, которая есть сегодня, когда "нейтральные" атлеты выступают без флага, гимна, национальных цветов на форме – она унизительна для них. Хотя мы против выступления атлетов из этой страны, в любом статусе. Им прямо запрещено говорить, откуда они приехали. Кстати, у них уже сейчас, внутри страны, начались споры, будут ли считать тех, кто поедет на Игры – предателями.

И при этих условиях, и только при этих условиях, я считаю, что мы должны ехать и нас поддержит все сознательное спортивное сообщество. Нам способствуют, нам предоставляют арену, нам предоставляют трибуну, слово… Дали возможность, наконец, создать Украинский дом VOLIA SPACE, где мы будем также работать с медиа со всего мира, рассказывать им о ситуации внутри страны.

Это решение очевидно сегодня.

Знаю, что много работы проводят совместно Минмолодежьспорт, НОК, Комиссия атлетов при НОК относительно исключения российских атлетов из числа участников Олимпиады на основании того, что они поддерживают войну, власть своей страны, агрессивную политику государства…

Это очень большая работа, в том числе и с журналистами-расследователями, которые собирают очень много информации. Они предоставляют нам информацию, мы ее проверяем и присылаем тем адресатам, которые принимают решения. Есть много атлетов, которые своими действиями фактически поддерживают власть, хотя и пытаются это не афишировать. Уже есть атлеты, которые завоевали лицензии, как нейтральные атлеты. Но то, что у них лицензия, еще не означает автоматически, что они будут участниками Игр.

Сейчас создана специальная рабочая группа в МОК, члены которой будут рассматривать каждую кандидатуру. И уже в МОК заявили, что главным источником информации по этим атлетам является НОК Украины. Сегодня у нас очень быстрая отработанная связь в этом плане, в базе более 800 атлетов, которые, по нашему мнению, являются пропагандистами.

По нашему мнению, ни один из представителей РФ вообще не имеет права выступать на Играх, ведь не отвечает критериям нейтральности. Мы собираем всю информацию, фиксируем и отправляем в МОК.

С другой стороны, есть международные федерации, где огромное влияние России, к примеру, федерация борьбы либо федерация дзюдо, где почетным президентом до последнего времени был российский диктатор Путин. Поэтому мы надеемся исключительно на МОК и уже видим, что комитет более сознательно отвечает на наши запросы, принимает решения по этим спортсменам. Несмотря на то, что МОК известен тем, что это очень консервативная организация.

Национальная платформа добропорядочности спорта существует уже больше года. Какие результаты? Есть ли какие-нибудь громкие случаи, скандалы?

Мы активно развиваем это направление. У нас есть несколько случаев расследования различных событий, которые находятся на контроле соответствующих федераций по видам спорта, иногда уже есть даже уголовные производства. Понятно, что должен быть механизм обеспечивающий прозрачность, конкурентность и транспарентность в таком явлении, как спорт.

Известно, что во время войны разрушены или повреждены более 500 объектов спортивной инфраструктуры. Какие потери самые весомые?

Очень болезненный вопрос…. По каждому объекту сердце обливается кровью. Мой клуб, где я лично тренировался, это наш столичный "Авангард" у телебашни. Когда он был сильно поврежден в результате ракетного удара, повсюду были выбиты окна, стекло, обломки…

Наиболее вопиющим случаем, по моему личному мнению, было уничтожение Ледового дворца в Северодонецке. Это был новый шикарный комплекс, там было самое современное оборудование, дворец был построен по программе "Большая стройка". Там было очень много классного, дорогостоящего оборудования. Дворец в Северодонецке, должен был стать одним из основных мест проведения чемпионата Украины по хоккею, работы с молодежью, ДЮСШ… Вместе с тем, мы выстояли, Федерация хоккея Украины проводит чемпионат, матчи проходят, в частности, в столичном Дворце спорта, национальная сборная выиграла олимпийский пре -квалификационный турнир, чемпионат мира в своем дивизионе

Случай с Дворцом в Сееродонецке наглядно демонстрирует, что мы не можем сегодня отстраивать арены, восстанавливать их, до завершения боевых действий. Пока война продолжается, работа по восстановлению и строительству не имеет смысла.

С начала войны в ряды ВСУ присоединились многие известные спортсмены. Тот же теннисист Сергей Стаховский, недавно погиб двукратный чемпион Европы тяжеловес Александр Пелешенко… Вместе с тем, многие атлеты защищают честь Украины на международной спортивной арене. Чувствуете ли вы, что между спортсменами и воинами есть обратная связь?

Безусловно. Мы видели обращение Александра Усика к воинам ВСУ, с которым он обратился перед боем с Фьюри, мы видели, что было изображено у него на одежде, когда он выходил в ринг. Это было уважение к тем, кто защищает страну.

Повторюсь. Почти у каждого из нас, как и у каждого из спортсменов есть те, за кого мы волнуемся, кто в опасности. Каждый из нас имеет обратную связь с фронтом. И спортсмены не исключение. И каждое такое выступление, как выступление Александра Усика, оно привлекает внимание не только к спортсмену, но и к нашей стране, к ситуации в Украине. И каждое такое выступление является напоминанием миру об Украине.

Нельзя не упомянуть о выступлении на Всемирных играх двукратного чемпиона по муай-тай полтавчанина Олега Примачева. Он воюет в рядах ВСУ и в преддверии прошлых Всемирных игр он умудрился временно покинуть службу, уехал – потренировался, выиграл Всемирные игры и вернулся на войну. Сейчас он продолжает воевать.

Летом нас ждет два больших спортивных события. Кажется ли Вам, что все внимание достанется Евро, тогда как Олимпиада несколько незаслуженно окажется в тени?

Я думаю нет. Это именно тот случай, когда вместе достигаешь большего. Я расскажу по собственному примеру по фитнес-индустрии. Когда я общался с маркетологами. Так вот, и тогда, и сейчас мы находимся в той ситуации, что чем большее количество событий, тем больше они привлекают внимание. Это ситуация, когда "да есть у нас украинский спорт", "да, есть спортсмены", "так давайте смотреть и болеть за них".

Это то, что стоит внимания. Я уверен, что это будет именно такой случай, когда главное не победа, а само участие, привлечь внимание к Украине всего мира. К тому, что происходит в стране. Чтобы в мире знали историю нашей борчихи Ирины Коляденко, которая две недели пряталась в подвале, во время оккупации Ирпеня и Бучи и истории многих других… Драматические истории…

По первому образованием вы тренер-преподаватель. Какие виды спорта вам самые близкие?

Сейчас уже слежу за всеми, это моя работа. И как руководитель министерства не должен вмешиваться в деятельность отдельных видов спорта – это моя позиция. Мы должны создавать условия для того, чтобы спортивные организации, федерации могли развиваться, развивать свои виды спорта. Чтобы появлялись условия для раскрытия новых талантов будущих чемпионов. Чтобы были все условия, чтобы люди спорта возвращались из-за границы, привлекались новые кадры.

Но, конечно, у меня есть родной бодибилдинг, которым я занимался много лет. И я считаю, что, пусть это и не олимпийский вид спорта, но это спорт массовый, который позволяет человеку поддерживать себя в надлежащей форме, быть крепким, закаленным, в надлежащем состоянии. И мы видим, что этот вид спорта очень популярен среди молодежи, потому что позволяет показать себя с должной стороны.

У нас есть кстати звезда бодибилдинга, львовянин Олег Кривой, постоянно занимающий очень высокие места на супер-престижном всемирном турнире "Мистер Олимпия". Я надеюсь, что в ближайшее время он перепрыгнет порог 5-го места и, наконец, попадет в призовую тройку.

Ну и я очень люблю борьбу, занимался греко-римской борьбой, поэтому слежу очень внимательно и за этим видом спорта. Это мой второй любимый вид спорта.

Чем больше всего гордитесь за полгода в должности и.о. министра?

Больше всего горжусь своей командой. Нам очень много говорят о том, какая у нас молодая, энергичная, открытая к миру и людям команда. В принципе все, чего мы планируем достичь, нам удается. Во-первых, это борьба за "не допуск" россиян к соревнованиям в мировом спорте. Она очень успешная и мы наладили как связи, так и механизмы работы.

Еще до того, как я был назначен на должность, возглавлял направление массового спорта в должности замминистра. Горжусь тем, как развивается эта работа уже сегодня. В частности, проект Президента Украины "Активные Парки – локации здоровой Украины", которую реализует ГУ "Спорт для всех", школьные лиги "Бок о бок".

Мы провели исследование и они дали ужасающие результаты. Только 15,6 процента людей занимаются физической активностью для поддержания своего физического и эмоционального состояния. В Европе этот показатель 38 процентов, то есть нам есть над чем работать. Десятилетиями ничего не делалось в этом вопросе.

Нам удалось переключить фокус внимания государства и общества на массовый спорт. Это я считаю главным достижением.

Ну и я доволен тем, что наше спортивное сообщество сегодня объединено. Ведь спорт, это всегда скопление очень амбициозных людей. Сегодня мы видим, что все идем по единому фронту, у нас есть единственная цель – наша победа. И, к сожалению, у нас есть один общий враг, но он нас тоже объединяет.

И все же, какой сейчас у Министерства приоритет в спортивной отрасли – массовый спорт или все же спорт высших достижений?

Массовый спорт, это то направление, которому вообще не уделялось внимания. И мы сегодня работаем, у нас есть концепция реформы спорта, нарабатывается законопроект, который должен фактически изменить систему работы спорта. На смену той системе, которая была в жестком, тоталитарном "совковом" обществе. Сменить с административно-командного стиля на европейскую систему спорта, в основе которой лежит клубная система, автономность спортивных федераций, ориентированность на результат. Это понятные вещи, которые многие страны уже прошли, а мы будем следовать их примеру.

Потому что когда есть гнилые корни, которые не могут дать ростки новых растений, в нашем случае – спортсменов-призеров и новых молодых тренеров, то верхушка этого растения не может цвести. У нее нет источника. Поэтому мы должны полностью все перестроить. Конечно, сохранив те достояния, которые у нас есть.

Основой сегодня, то, что требует особого внимания, должен быть массовый спорт, клубная система, которая будет с детства привлекать детей к здоровому образу жизни, к занятиям спортом. Вот только тогда начнет выстраиваться пирамида, которая приведет наш спорт к европейскому образцу, позволит ему быть автономным, самостоятельным, без травли со стороны государства и административного ресурса.