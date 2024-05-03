"Это решение-алиби": легендарный теннисист и воин прокомментировал допуск россиян на Олимпийские игры

Нейтральный статус, вероятно, удручает россиян, но в целом это ничего не меняет

Этим летом во Франции пройдут 33-ие летние Олимпийские игры, куда, судя по всему, таки допустят российских спортсменов. Но выступать они будут под нейтральным флагом.

Свое мнение на этот счет высказал легенда украинского тенниса, а сегодня военнослужащий Сергей Стаховский в комментарии "РБК-Украина". Он считает, что нейтральный статус, вероятно, удручает россиян, но в целом это ничего не меняет.

"Допуск российских спортсменов к Олимпиаде — это возможность легализации войны, возможность легализации режима Путина. Когда представительница Белоруссии победила на больших теннисных соревнованиях, самопровозглашенный президент Белоруссии сказал, что все же знают, откуда она. Такую же риторику вела и она (речь идет об Арине Сабаленко — ред.). Нейтральный статус — это очень комфортная зона для олимпийского комитета, потому что проверку критериев, которые они прописали под этот статус, возложили на плечи Украины фактически", — отмечает он.

При этом, добавляет Стаховский, когда Украина предоставляет доказательную базу (о причастности российских спортсменов к режиму Путина — ред.), в большинстве случаев нам отвечают, что этого недостаточно.

"То есть, условно недостаточно получать государственные награды, стоять на сцене с символикой войны в поддержку военных. Это просто решение-алиби олимпийского комитета. И это очень досадно, потому что структура, которая должна выступать за равенство, выступает за то, чтобы страна, уничтожившая более 400 спортивных объектов на территории Украины, убила более 500 спортсменов, спокойно ехала на Олимпиаду. И мы будем наблюдать абсурдные ситуации, когда наши спортсмены будут выступать против россиян. Причем там кто-то из родственников этого спортсмена непосредственно воюет, отправляет ракеты или, не дай Бог, убил кого-то из родственников этого спортсмена из Украины", — говорит воин.

Теннисист уверен, что такое положение дел не отвечает никаким хартиям олимпийского движения.

"К счастью, нас слышат граждане других стран, а их поддержка позволяет трансформировать ее в политическую поддержку, все же демократия у них работает. Очень классно, что именно Министерство иностранных дел начало такие правильные месседжи по отношению к спортсменам, они немного вышли из своих критериев и пошли в направлении спорта. Спорт — это действительно большая площадка, на которой можно правильные тезисы расставить. Это добавляет возможности влиять на определенные решения за границей, но МОК — это структура, которая зарабатывает огромные деньги", — говорит он и добавляет "Нам нужно было нашу стратегию формировать гораздо раньше, как мы хотим россиян не допустить на Олимпиаду. Наша позиция состоит из сантиментов, мы хотели указать именно на неравенство и абсурдность этого, а надо было с холодной головой судить на экономический аспект. Если бы мы смогли как-то на нашу сторону перевести Олимпийские комитеты других государств, объединиться с ними и предложить им бойкот Олимпиады, таким образом Олимпийский комитет не поставил бы на весы допустить россиян или получить бойкот от европейских государств, потому что экономически это должно было бы разрушить эффект на всю систему Олимпийского комитета".

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии "заставляют" своих спортсменов ехать на Олимпиаду-2024.