"Большой экран в мир": Украина будет участвовать в Олимпиаде-2024

Эти Игры имеют особое значение для Украины

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявили, что Украина едет на Олимпиаду. Эти Игры имеют особое значение для Украины, ведь это возможность показать миру нашу волю и силу духа. Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win" ("Воля к победе").

Руководители украинского спорта заявили об этом на неформальной встрече с представителями украинских и иностранных медиа, сообщает "Телеграф". На встрече обсудили подробности участия Украины в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"На этот раз для Украины Олимпиада — это в первую очередь большой экран в мир. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом является большим проявлением силы воли", — отметил Матвей Бедный.

С начала полномасштабного вторжения России погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира. Российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 баз олимпийской подготовки. Несмотря на это, украинские спортсмены продолжают тренироваться и бороться за лицензии на Олимпийские игры.

Мать легкоатлетки из Харькова Екатерины Табашник погибла в результате ракетной атаки. В Николаеве во время вражеского обстрела погибла мама известной украинской спортсменки Светланы Мальковой. Анастасия Чижевская, борчиха из Луганска, потеряла на войне с Россией отца и посвятила ему свою победу на соревнованиях. Молодая спортсменка Яна Степаненко, которая потеряла ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала на протезах Бостонский марафон.

Матвей Бедный и Вадим Гутцайт выразили благодарность международным партнерам, которые предоставили убежище и тренировочные базы для украинских спортсменов. Они также подчеркнули важность продолжения борьбы против допуска российских и белорусских спортсменов, тренеров и чиновников к участию в Олимпийских играх.

"Участие Украины в Олимпийских играх — это победа нашего духа, воли и веры в будущее. Мы призываем международное сообщество продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и справедливость для всего мира" — отметил Вадим Гутцайт.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.