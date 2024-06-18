Это точно футбол? Звезды сборной Франции истекали кровью на матче Евро-2024 (фото)

Мбаппе сломали нос, а Гризманну разбили голову

В понедельник, 17 июня, в Дюссельдорфе, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором встречались сборные Австрии и Франции. Матч получился крайне грубым, а игроки австрийской команды не жалели соперников.

Так, в одном из эпизодов игры Киллиану Мбаппе сломали нос, а Антуану Гризманну — в другом эпизоде — разбили голову, сообщает "Телеграф". Впрочем, добиться нужного результата австрийцам это не помогло.

В середине второго тайма Мбаппе боролся зха верховую подачу с фланга партнера и пробив головой, при приземлении столкнулся с соперником. Игра продолжилась и только через какое-то время, благодаря сигналам вратаря австрийской сборной, находившегося рядом с Мбаппе, судья остановил игру и позволил врачам оказать помощь звездному футболисту сборной Франции.

Его увезли со стадиона на машине скорой помощи в больницу Дюссельдорфа с подозрением на перелом носа, где подтвердили диагноз. Однако, ради победы на Евро, француз не будет делать операцию и ждет, чтобы найти решение для участия в предстоящих двух играх группового этапа.

После Мбаппе опубликовал в соцсетях шуточный пост, в котором поинтересовался у подписчиков по поводу масок для его дальнейших матчей на Евро-2024. Пользователи мгновенно "накидали" французу свои варианты. Неудивительно, что самым популярным вариантом стала маска "Черепашек-ниндзя".

В другом эпизоде Гризманна также не пожалели австрийские защитники, в результате чего игрок разбил голову. Врачи перебинтовали полузащитнику сборной Франции голову и только после этого он смог продолжить игру.

Как сообщал "Телеграф", Франция стартовала на Евро-2024 с победы благодаря автоголу защитника сборной Австрии, 1:0.