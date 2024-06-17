Австрия - Франция: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Вице-чемпионы мира начинают свой путь на ЧЕ-2024

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартует один из главных фаворитов — сборная Франции. Трехцветные в рамках 4-го игрового дня сыграют против Австрии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Австрия — Франция. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов.

Австрия — Франция — начало в 22:00

Стартовые составы команд:

Французы приехали в Германию побеждать, и Австрия первой стоит у них на их пути. Команды попали в "группу смерти", где также выступают Польша и Нидерланды, а потому для выхода в плей-офф обоим коллективам необходимо набирать очки. Оранжевые победили Польшу (2:1) накануне, теперь очередь за Францией. Добавим, что матч Австрия — Франция состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, матч Австрия — Франция можно посмотреть в Украине по ТВ. На сайте "Телеграф" доступны календарь, результаты и видеообзоры всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу. Накануне форма сборной Украины смутила пользователей сети из-за флага Румынии.