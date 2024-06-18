Це точно футбол? Зірки збірної Франції спливали кров’ю на матчі Євро-2024 (фото)

Мбаппе зламали носа, а Грізманну розбили голову.

У понеділок, 17 червня, у Дюссельдорфі, відбувся матч першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому зустрічалися збірні Австрії та Франції. Матч вийшов дуже грубим, а гравці австрійської команди не шкодували суперників.

Так, в одному з епізодів гри Кілліану Мбаппе зламали носа, а Антуану Грізманну — в іншому епізоді — розбили голову, повідомляє "Телеграф". Втім, досягти потрібного результату австрійцям це не допомогло.

У середині другого тайму Мбаппе боровся за верхову подачу з флангу партнера та пробивши головою, при приземленні зіткнувся із суперником. Гра продовжилася і лише через якийсь час завдяки сигналам воротаря австрійської збірної, що знаходився поряд з Мбаппе, суддя зупинив гру і дозволив лікарям надати допомогу зірковому футболісту збірної Франції.

Його відвезли зі стадіону машиною швидкої допомоги до лікарні Дюсельдорфа з підозрою на перелом носа, де підтвердили діагноз. Однак, заради перемоги на Євро, француз не робитиме операцію і чекає, щоб знайти рішення для участі у двох іграх групового етапу.

Після Мбаппе опублікував у соцмережах жартівливий пост, у якому поцікавився у передплатників з приводу масок для подальших матчів на Євро-2024. Користувачі миттєво "накидали" французові свої варіанти. Не дивно, що найпопулярнішим варіантом стала маска "Черепашок-ніндзя".

В іншому епізоді Грізманна також не пошкодували австрійські захисники, внаслідок чого гравець розбив голову. Лікарі перебинтували півзахиснику збірної Франції голову і лише після цього він зміг продовжити гру.

Як повідомляв "Телеграф", Франція стартувала на Євро-2024 із перемоги завдяки автоголу захисника збірної Австрії, 1:0.