"Почему им все можно?" Россиянка, выступающая за Грузию, устроила скандал из-за украинки на ЧЕ (видео)

Россиянка не сдержала эмоций

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась жать руку грузинской спортсменке российского происхождения Мае Гучмазовой. Последняя из-за этого набросилась на украинку с оскорблениями.

Скандальный момент попал на видео и был обнародован Base of Ukrainian sports в соцсети X. Сам поединок 1/32 Чемпионата Европы завершился со счетом 15:9 в пользу украинки.

После победы Кривицкая просто ушла, проигнорировав соперницу, чем вызвала у нее бурную реакцию.

"Почему это так? Б***ь, почему они так себя ведут? Б***ь, почему им можно все, они ах**ли что ли? Е****шки", — сказала Гучмазова.

32-летняя Гучмазова родилась во Владикавказе (Северная Осетия, Россия), однако с 2017 года представляет сборную Грузии.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика

Как сообщалось ранее, украинская фехтовальщица Ольга Харлан в прошлом году отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, что привело к скандалу. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов после этого заявил, что россиянам не стоит приезжать на международные турниры, ведь там якобы перестали действовать правила.