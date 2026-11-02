Почему из Олешек не все вернулись в Украину: Лубинец раскрыл подробности

Что будет с теми, кто остался

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Часть жителей оккупированных Олешек в Херсонской области решила не уезжать во время эвакуации. Людям, оставшимся в городе, доставили гуманитарную помощь.

Об этом 2 ноября на пресс-конференции сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент "Телеграфа". Он рассказал о дальнейшей поддержке этих граждан, а также о тех, кто попросил организовать выезд в Россию или на другие оккупированные территории.

Помощь будут доставлять регулярно

По словам омбудсмена, жителям, решившим остаться в Олешках, уже передали значительный объем гуманитарной помощи. В то же время важно обеспечить не разовую, а постоянную поддержку.

"Некоторые граждане захотели физически остаться в Олешках. Им привезли большую гуманитарную помощь".

Лубинец отметил, что вопрос регулярной доставки помощи уже обсудили с Яной Лантратовой.

"Доставка гуманитарной помощи тем, кто остался, должна быть системной. Договорились с Лантратовой, чтобы эту помощь доставляли хотя бы раз в месяц".

Часть людей попросила выехать в РФ

Отдельно омбудсмен упомянул людей, которые не захотели ехать на подконтрольную Украине территорию.

"Были те, кто попросили выехать в РФ или на временно оккупированные территории, поскольку там находятся их родственники".