Почему из Олешек не все вернулись в Украину: Лубинец раскрыл подробности
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Что будет с теми, кто остался
Часть жителей оккупированных Олешек в Херсонской области решила не уезжать во время эвакуации. Людям, оставшимся в городе, доставили гуманитарную помощь.
Об этом 2 ноября на пресс-конференции сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент "Телеграфа". Он рассказал о дальнейшей поддержке этих граждан, а также о тех, кто попросил организовать выезд в Россию или на другие оккупированные территории.
Помощь будут доставлять регулярно
По словам омбудсмена, жителям, решившим остаться в Олешках, уже передали значительный объем гуманитарной помощи. В то же время важно обеспечить не разовую, а постоянную поддержку.
"Некоторые граждане захотели физически остаться в Олешках. Им привезли большую гуманитарную помощь".
Лубинец отметил, что вопрос регулярной доставки помощи уже обсудили с Яной Лантратовой.
"Доставка гуманитарной помощи тем, кто остался, должна быть системной. Договорились с Лантратовой, чтобы эту помощь доставляли хотя бы раз в месяц".
Часть людей попросила выехать в РФ
Отдельно омбудсмен упомянул людей, которые не захотели ехать на подконтрольную Украине территорию.
"Были те, кто попросили выехать в РФ или на временно оккупированные территории, поскольку там находятся их родственники".