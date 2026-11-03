Киев, которого больше нет: кадры довоенной столицы вызвали ностальгию (видео)
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Тогда еще не было вражеских ракет и "шахедов", комендантского часа, блэкаутов и других реалий жизни в большой войне
В сети появились кадры довоенного Киева, вызвавшие волну ностальгии. Украинцы, которые уже почти пять лет живут в реалиях войны, очень скучают по обычным вещам, что тогда были повседневностью.
Кадры ночной жизни в Киеве до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года показал фотограф Artur Lahoda в соцсети Threads. Он рассказал, что тогда просто бродил по ночам и ловил эмоции людей на камеру.
"И сейчас особенно заметны лица людей, даже представления не имевших насколько скоро изменится их жизнь", — добавил автор видео.
На кадрах – беззаботные люди и много света. Можно увидеть и тогдашний курс валют. Столица живет обычной жизнью за несколько шагов от ночи на 22 февраля 2024 года, которая навсегда изменила каждого украинца.
Переглянути в Threads
Автор также добавил фотографии Киева, которые сделал до полномасштабного вторжения, в 2020 и 2021 году. Сейчас кажется, что это было в другой жизни.
Под публикацией много ностальгических комментариев. Люди благодарят автора за возможность почувствовать мирную жизнь, которой сейчас нет. Вот некоторые из комментариев:
- Я сейчас получил дозу дофамина, которой не испытывал 5 лет, и в то же время почувствовал печаль, будто это жизнь из моего сна, которого я не помню и пытаюсь вспомнить, чтобы порадоваться. Это самое лучшее что я видел в последнее время
- Такое хорошее видео и так больно от того, что наша жизнь исчезла навсегда. Как и мы. Как сон, рассеявшийся от взрывов и дыма пожаров
- Мне страшно, я начинаю забывать ту жизнь….
- Я бы не сказала, что вы снимали людей и эмоции. Это прямо какое-то особенное до — после…
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