Укр

Киев, которого больше нет: кадры довоенной столицы вызвали ностальгию (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Сейчас столица выглядит совсем по-другому
Сейчас столица выглядит совсем по-другому. Фото Artur Lahoda

Тогда еще не было вражеских ракет и "шахедов", комендантского часа, блэкаутов и других реалий жизни в большой войне

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В сети появились кадры довоенного Киева, вызвавшие волну ностальгии. Украинцы, которые уже почти пять лет живут в реалиях войны, очень скучают по обычным вещам, что тогда были повседневностью.

Кадры ночной жизни в Киеве до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года показал фотограф Artur Lahoda в соцсети Threads. Он рассказал, что тогда просто бродил по ночам и ловил эмоции людей на камеру.

"И сейчас особенно заметны лица людей, даже представления не имевших насколько скоро изменится их жизнь", — добавил автор видео.

На кадрах – беззаботные люди и много света. Можно увидеть и тогдашний курс валют. Столица живет обычной жизнью за несколько шагов от ночи на 22 февраля 2024 года, которая навсегда изменила каждого украинца.

Переглянути в Threads

Автор также добавил фотографии Киева, которые сделал до полномасштабного вторжения, в 2020 и 2021 году. Сейчас кажется, что это было в другой жизни.

Под публикацией много ностальгических комментариев. Люди благодарят автора за возможность почувствовать мирную жизнь, которой сейчас нет. Вот некоторые из комментариев:

  • Я сейчас получил дозу дофамина, которой не испытывал 5 лет, и в то же время почувствовал печаль, будто это жизнь из моего сна, которого я не помню и пытаюсь вспомнить, чтобы порадоваться. Это самое лучшее что я видел в последнее время
  • Такое хорошее видео и так больно от того, что наша жизнь исчезла навсегда. Как и мы. Как сон, рассеявшийся от взрывов и дыма пожаров
  • Мне страшно, я начинаю забывать ту жизнь….
  • Я бы не сказала, что вы снимали людей и эмоции. Это прямо какое-то особенное до — после…
Киев до начала войны в 2022 году
Кажется, что тогда Киев словно дышал покоем. Фото: Artur Lahoda
Киев до начала войны в 2022 году
Обычные кадры столичной жизни из прошлого вызывают ностальгию. Фото: Artur Lahoda
Киев до начала войны в 2022 году
Романтическое фото. Фото: Artur Lahoda
Киев до начала войны в 2022 году
Тогда были маски, а сейчас – вражеские ракеты. Фото: Artur Lahoda
Киев до начала войны в 2022 году
Люди кажутся такими беззаботными. Фото: Artur Lahoda
Киев до начала войны в 2022 году
Довоенный Киев впечатляет. Фото: Artur Lahoda

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Киев 115 лет назад. В сети показали впечатляющее фото Николаевского костела.

Теги:
#Киев #Фото #Відео