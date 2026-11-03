Киев, которого больше нет: кадры довоенной столицы вызвали ностальгию (видео)

Тогда еще не было вражеских ракет и "шахедов", комендантского часа, блэкаутов и других реалий жизни в большой войне

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В сети появились кадры довоенного Киева, вызвавшие волну ностальгии. Украинцы, которые уже почти пять лет живут в реалиях войны, очень скучают по обычным вещам, что тогда были повседневностью.

Кадры ночной жизни в Киеве до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года показал фотограф Artur Lahoda в соцсети Threads. Он рассказал, что тогда просто бродил по ночам и ловил эмоции людей на камеру.

"И сейчас особенно заметны лица людей, даже представления не имевших насколько скоро изменится их жизнь", — добавил автор видео.

На кадрах – беззаботные люди и много света. Можно увидеть и тогдашний курс валют. Столица живет обычной жизнью за несколько шагов от ночи на 22 февраля 2024 года, которая навсегда изменила каждого украинца.

Автор также добавил фотографии Киева, которые сделал до полномасштабного вторжения, в 2020 и 2021 году. Сейчас кажется, что это было в другой жизни.

Под публикацией много ностальгических комментариев. Люди благодарят автора за возможность почувствовать мирную жизнь, которой сейчас нет. Вот некоторые из комментариев:

Я сейчас получил дозу дофамина, которой не испытывал 5 лет, и в то же время почувствовал печаль, будто это жизнь из моего сна, которого я не помню и пытаюсь вспомнить, чтобы порадоваться. Это самое лучшее что я видел в последнее время

Такое хорошее видео и так больно от того, что наша жизнь исчезла навсегда. Как и мы. Как сон, рассеявшийся от взрывов и дыма пожаров

Мне страшно, я начинаю забывать ту жизнь….

Я бы не сказала, что вы снимали людей и эмоции. Это прямо какое-то особенное до — после…

Кажется, что тогда Киев словно дышал покоем. Фото: Artur Lahoda

Обычные кадры столичной жизни из прошлого вызывают ностальгию. Фото: Artur Lahoda

Романтическое фото. Фото: Artur Lahoda

Тогда были маски, а сейчас – вражеские ракеты. Фото: Artur Lahoda

Люди кажутся такими беззаботными. Фото: Artur Lahoda

Довоенный Киев впечатляет. Фото: Artur Lahoda

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