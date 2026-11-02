Увидеть Олешки свободными. Истории людей, переживших российскую оккупацию

После шестидневного перемирия и сложной гуманитарной операции сотни людей смогли покинуть оккупированный город

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Из оккупированных Россией Олешек в Херсонской области смогли выехать около 750 человек. 17 автобусов вывезли тех, кто через РФ и Беларусь направлялся на подконтрольную Украине территорию, а еще четыре – на оккупированную территорию и в Россию. "Телеграф" следил за шестидневной гуманитарной операцией онлайн.

Свидетельства очевидцев о том, что на самом деле происходит в Олешках, публикует BILD.

Светлане Васильевне – 90 лет, из них 64 года она прожила в Олешках. С начала оккупации в 2022 году она почти не выходила на улицу. После разрушения Каховской ГЭС первый этаж ее дома затопило. Позже на втором этаже случился пожар.

Сначала пожилой женщине помогали в церкви, а еще у нее были куры. Но когда забор разрушил снаряд, собакі истребили домашнюю птицу.

Эвакуированным из оккупированных Олешек оказывают медицинскую помощь и дают горячую еду/ bild.de Источник: bild.de

На момент прибытия в Украину Светлана весит 55 килограммов. Говорит – из еды было только немного зерна, но оно настолько надоело, что она больше не могла его есть.

Окна были выбиты, внутри все сгорело, трубы лопнули, отопления не было – перечисляет издание бытовые условия пенсионерки. "Я чувствовала только эту пустоту. У меня болело сердце. [...] Мне было холодно. Не знаю, как я это пережила, – говорит Светлана и подчеркивает: Я так рада, что теперь нахожусь в Украине".

Эвакуация позволила жителям оккупированных Олешек добраться до подконтрольной Украине территории/ bild.de Источник: bild.de

Владимиру Золаки 66 лет. В поисках еды он в сопровождении трех женщин отправился в соседний населенный пункт. Они подорвались на мине. Владимир получил ранения ног, но смог спасти и доставить в больницу трех женщин, которые получили настолько серьезные травмы, что даже не смогли эвакуироваться из Олешек.

Людмила Озелова родилась в Олешках и прожила там всю свою жизнь – 70 лет. Со слезами на глазах она вспоминает, каким прекрасным был город. Она надеется, если доживет, снова увидеть Олешки после деоккупации: "Если я еще доживу до этого, то да. Я так сильно хочу дожить до этого. Увидеть Олешки снова свободными".

Среди этих историй – воссоединение семьи. Две сестры и их мать не видели отца и мужа два года. Момент их встречи запечатлели журналисты.

Части жителей Олешек, которые после возвращения не имели украинских документов, Государственная миграционная служба помогает оформить новые паспорта.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированных Олешках Херсонской области дорога до ближайшего места, где можно купить еду, занимает пять опасных часов. Олешки оккупированы с 24 февраля 2022 года, а с конца мая 2026-го город отрезан от снабжения. Во время эвакуации тем, кто остался, подвезли продукты и лекарства.