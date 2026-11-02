В Украине создадут Центр возвращения гражданских из оккупации и плена: что известно

Дмитрий Лубинец подвел итоги гуманитарной миссии в Херсонской области

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На базе Офиса омбудсмена в Украине будет создан Центр возвращения гражданских лиц с оккупированных Россией территорий. Благодаря этому планируется наладить системную работу по освобождению украинцев из российского плена.

Об этом на пресс-конференции 2 ноября заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент "Телеграфа". Главной темой разговора с журналистами стала эвакуация гражданского населения из оккупированных Олешек в Херсонской области.

"На базе офиса омбудсмена будет создан Центр возвращения гражданских граждан Украины, поскольку эта работа сейчас не системна", — сказал Лубинец.

Дмитрий Лубинец

Стоит отметить, что согласно данным украинских государственных органов и международных правозащитных организаций, Российская Федерация официально не признает статус большинства удерживаемых украинских гражданских лиц как пленных.

Поскольку по нормам Женевских конвенций понятие "пленный" применяется только к военнослужащим, задержание гражданских лиц без предъявления официальных обвинений является грубым нарушением международного права. И, если вопросами возвращения военных из плена занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ), то в отношении гражданских лиц этот вопрос не урегулирован и их освобождение является большой проблемой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россияне воспользовались режимом тишины во время эвакуации из Олешек.