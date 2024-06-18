"Чому їм все можна?" Росіянка, яка виступає за Грузію, влаштувала скандал через українку на ЧЄ (відео)

Росіянка не дотримала емоцій

Українська фехтувальник Олена Кривицька відмовилася тиснути руку грузинській спортсменці російського походження Маї Гучмазовій. Остання через це накинулася на українку з образами.

Скандальний момент потрапив на відео та був оприлюднений Base of Ukrainian sports у соцмережі X. Сам поєдинок 1/32 Чемпіонату Європи завершився з рахунком 15:9 на користь українки.

Після перемоги Кривицька просто пішла, проігнорувавши суперницю, що викликала в неї бурхливу реакцію.

"Чому це так? Б***ь, чому вони так поводяться? Б***ь, чому їм можна все, вони ох**ли чи що? Е****шки", — сказала Гучмазова.

32-річна Гучмазова народилася у Владикавказі (Північна Осетія, Росія), проте з 2017 року представляє збірну Грузії.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Як повідомлялося раніше, українська фехтувальник Ольга Харлан минулого року відмовилася потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, що призвело до скандалу. Глава Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов після цього заявив, що росіянам не варто приїжджати на міжнародні турніри, адже там нібито перестали діяти правила.