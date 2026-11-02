Удалось благодаря Мелании. Лубинец назвал самую большую проблему в отношении Олешек

По словам омбудсмена, первая леди США сыграла огромную роль в гуманитарной миссии

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что было очень много форматов, но только когда присоединялись Мелания Трамп, все удалось. В сентябре с ее стороны попросили предоставить информацию по поводу Олешек.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 2 ноября, передает корреспондент "Телеграфа". Сложнее всего было контролировать прекращение огня.

Режим тишины — самый проблемный вопрос, ведь трудно было проконтролировать его долго и на большой территории. Омбудсмен предложил поехать физически в Олешки и чтобы приехала российская уполномоченная Яна Лантратова, чтобы режим тишины выполнялся. Также были представители США и журналисты.

США предложили подписать юридический документ в трех экземплярах. Это было тяжело, ведь как украинский омбудсмен может подписать что-нибудь с российской стороной. Наработали его на двух языках. На украинском языке документ подписал Лубинец, а на русском – Лантратова.

"Мы не подписали ни одного политического соглашения, признания оккупации", – заявил Лубинец.

Дмитрий Лубинец. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Присутствовала договоренность с РФ, что физически будут присутствовать граждане трех стран: США, Украины и РФ. Присутствие журналистов трех стран обеспечило выполнение гуманитарной миссии

По словам уполномоченного по правам человека, народный депутат Давид Арахамия помогал проводить переговоры с американской стороной.

Ранее "Телеграф" сообщил, что из временно оккупированных Олешек вывозили и живых людей, и тела погибших.