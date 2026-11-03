От роскошного имения почти ничего не осталось: как выглядел дворец Залесских на Киевщине

В Рудом Селе сохранились руины усадьбы с ионическими колоннами, лепным декором и парадной въездной брамой

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В селе Рудое Село Киевской области стоит дворец Залесских – бывшая дворянская резиденция, от которой после пожара остались руины. На фасаде еще можно разглядеть детали, напоминающие об итальянских виллах, а в планировке – проследить устройство старой усадьбы.

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Предлагаем узнать историю дворца и про его архитектурные особенности.

Когда построили дворец и кому он принадлежал

Дворец возвели для тогдашнего собственника села Станислава Залесского на рубеже XVIII–XIX веков, а в середине XIX столетия значительно перестроили. Это была двухэтажная кирпичная резиденция, окруженная парком.

Архитектура дворца Залесских напоминает об итальянских виллах Источник: КИЇВЩИНА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ/Facebook

У Залесского не было детей, и усадьбу унаследовала его племянница. Затем она перешла к ее потомкам из рода Жевуских. Последней владелицей была София Жевуская.

Колоннады, гербы и залы с лепниной

Дворец относят к палладианству – направлению, основанному на принципах итальянского архитектора Андреа Палладио. Боковые части здания оформили как лоджии с открытыми колоннадами ионического ордера. К одному из боковых фасадов примыкал одноэтажный флигель, который нарушал симметрию композиции.

Палладианские черты дворца Залесских видны в колоннаде и симметричном фасаде Источник: Київ, якого немає. Втрачені пам’ятки/Facebook

Центральную часть украшали полуциркульные окна с гирляндами. На треугольном фронтоне разместили гербы владельца и его жены. Сохранился и барельеф с двумя фигурками. Эти детали помогают представить, насколько нарядно выглядел главный фасад.

Сохранившийся фасад дворца Залесских напоминает о его прежнем архитектурном убранстве Источник: Бачила закапелки України

Комнаты внутри располагались анфиладой – одна за другой. До разрушения в здании сохранялись вестибюль и залы с лепниной. От въездной брамы через парк к дворцу вела аллея, соединявшая парадный въезд с главным домом.

Колхозная контора и пожар 1994 года

В советское время дворец национализировали и приспособили под колхозную контору. В 1994 году в здании произошел пожар. После этого усадьба начала разрушаться, а исторические интерьеры были утрачены.

После пожара дворец Залесских остался в руинах Источник: Сергій Криниця (Haidamac)/Wikipedia

От главного корпуса уцелел только фасад. Рядом стоят остатки флигеля; сохранились также большой погреб и старые деревья усадебного парка. Парадную въездную браму отреставрировали, но сам дворец остается в руинах: за оконными проемами больше нет прежних залов.

Въездная брама Источник: Nikride/Wikipedia

Что еще сохранилось в Рудом Селе

С историей Залесских связана и местная Свято-Троицкая церковь. Ее начали строить по распоряжению Залесского в 1825 году. После его смерти работу продолжил брат Виктор, а в 1835 году заботу о завершении храма взяла на себя их племянница Фелиция Ивановская.

Свято-Троицкая церковь в Рудому Селе Источник: Nikride/Wikipedia

Церковь достроили и освятили в 1841 году. Храм и дворец создал один архитектор. Эти две постройки до сих пор связывают историю села с владельцами усадьбы.