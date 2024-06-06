Россия не в состоянии провести крупное международное спортивное соревнование в 2024 году, однако проблема замалчивается

РФ не может провести альтернативную Олимпиаду в сентябре 2024 года, хотя это утверждено указом главы Кремля Владимира Путина. "Игры дружбы-2024" до сих пор не отменены, однако росСМИ трубят, что проведение турнира в текущем году невозможно.

Об этом впервые сообщил sport-express.ru. Также перенос Игр подтвердила бывшая российская гимнастка Дина Аверина. При этом российские чиновники молчат о переносе и, похоже, не хотят сообщать плохие новости Путину.

Примечательно, что перенос "Игр Путина" связан не с международным давлением, а рекомендацией Международной ассоциации дружбы, которая была создана в РФ именно для проведения данного турнира. Ассоциация рекомендует не проводить турнир в 2024-м. О причинах переноса не сообщается, однако это можно связать с колоссальными затратами либо с ограниченными количеством участников. Публично ни одна страна, за исключением Беларуси, не выражала готовность отправить спортсменов на "Игры дружбы".

Отметим, 6 июня в РФ представили талисмана "Игр Дружбы". Им стал тигр "Добряк", на майке которого написано число 2025, а не 2024.

Тигр Добряк

РФ планировала провести "Игры Дружбы" после Олимпиады в Париже с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Российские чиновники хотели заманить спортсменов огромными призовыми (40 тыс. долларов за "золото", 30 тыс. долларов — за "серебро" и 20 тыс. долларов — за "бронзу"). Кроме того, победители "Игр" должны получить медаль из чистого золота.

Международный олимпийский комитет и Ассоциация международных летних олимпийских федераций призвали Россию отменить эти соревнования, а другие страны воздержаться от участия в них. К слову, в РФ цинично хотели пригласить украинских спортсменов на эти Игры.