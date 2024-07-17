Новый поход за золотом Беленюка: что ждать от борцов в Париже-2024

Жан Беленюк идет за медалью на третьей Олимпиаде подряд

С 5 по 11 августа в Париже пройдет борцовский турнир Олимпиады-2024. Турнир будет постоянно держать в "тонусе" наших болельщиков, выступления украинцев запланированы на каждый день. А особое внимание привлекут соревнования 7-8 августа, когда в весовых категориях до 67 и 87 кг., соответственно, будут бороться Парвиз Насибов и Жан Беленюк.

"Телеграф" представляет сборную Украины по борьбе, где сплошь титулованные спортсмены. В команде — чемпионы Европы, призеры и чемпионы мира, олимпийские призеры и чемпион Игр в Токио-2020 Беленюк.

Жертва судейского произвола

Лидером и главным героем нашей сборной, безусловно, является Жан Беленеюк. Борец, пострадавший от безобразного судейства на Играх в Рио-2016, сумел найти в себе силы и спустя пять лет, в Токио вновь дойти до финала и все-таки выиграть золотую медаль. Казалось, это была красивая точка в карьере атлета, который в тот момент уже был депутатом Верховной рады. Но… Спорт не отпускал Беленюка, который продолжил завоевывать медали и в новом олимпийском цикле. И сейчас он готовится покорять третью олимпийскую вершину — теперь уже в Париже.

Пик карьеры Беленюка пришелся на 2015-2021 годы, когда спортсмен выиграл два "золота" чемпионата мира, три — чемпионата Европы и Олимпиаду в Токио. Одной из немногих и очень обидной неудачей тех лет стал проигрыш в финале Игр в Рио. При том, что украинец вроде и не проиграл но… стал жертвой судейского произвола. В финале Беленюк якобы проиграл россиянину Давиту Чакветадзе, но на деле в спор за золотую медаль вмешался грузинский арбитр Темо Казарашвили, который явно судил в пользу этнического грузина, выступавшего в составе сборной России. Тогда, кстати, арбитр со скандалом покинул Рио. Правда, официальной причиной стала работа Казарашвили на четвертьфинальном поединке Олимпиады между пуэрториканцем Франклином Гомесом и борцом из Узбекистана Ихтиером Наврузовым.

Беленюк же, вернулся на Олимпиаду спустя три года на коне. Став олимпийским чемпионом и, тем самым, победителем всех самых престижных соревнований в мире борьбы.

Прошло три года и к новой Олимпиаде он подходит с весьма скромным багажом в новом цикле, как для олимпийского чемпиона. В 2023-о он выиграл бронзу чемпионата мира, а в 2024-м — бронзу чемпионата Европы. Впрочем, огромный опыт Беленюка, безусловно, поможет ему и в Париже.

Подняться на новую ступень

Спортсменами с олимпийской историей являются также Парвиз Насибов и Ирина Коляденко. Три года назад в Рио Насибов сенсационно завоевал серебро, при том, что ни до этого, ни после не выигрывал наград чемпионата мира. А уже после Игр в Токио выиграл две медали чемпионата Европы — бронзовые — в 2023 и 2024 годах. Спортсмен, родившийся в селе Мунгалы в Акстафинском районе, на севере Азербайджана, в 6 лет с родителями переехал в Николаев и на следующее утро после Игр в Токио "проснулся знаменитым". Сейчас борцу 25 лет и Игры в Париже явно не венец карьеры. Но сделать их самыми запоминающимися, хотя бы на данный момент, Парвиз, конечно же, постарается.

Наконец, бронзовым призером Токие-2020 является Ирина Коляденко. Спортсменка из Ирпеня (Киевской обл.) давно "закрыла" все вопросы с чемпионатом Европы, который трижды выигрывала. А вот на мировом первенстве завоевывала "только" серебро и бронзу. Ну и бронза Игр — почетный результат, но не оптимальный. Ирина — ровесница Насибова и также находится в расцвете сил. И, также как и Насибов, попытается "закрыть" вопрос с олимпийским "золотом" в ближайшие три с половиной недели.

Выйти на новый уровень

Вообще, в нашей команде нет ни одного спортсмена без титулов. Если Беленюк, Насибов и Коляденко уже олимпийские чемпион и призеры, то остальные, как минимум, призеры европейских и мировых первенств. А Игры в Париже станут для каждого из них отличной возможностью выйти на новый уровень.

Так, Оксана Ливач и Татьяна Сова — чемпионки Европы среди взрослых, а Алина Грушина — двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира U-23. Не отстают от женской части коллектива и мужчины-вольники. Василий Михайлов является чемпионом Европы и многократным призером ЧМ, Александр Хоцяновский — бронзовый призер чемпионата мира и Европы, а Мураз Мчедлидзе — призер чемпионатов мира и Европы в возрастной категории U-23.

Дополнительные лицензии, как награда за борьбу с агрессором

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко накануне Игр рассказывает не только о подготовке спортсменов к соревнованиям но и о непрерывной работе, которая ведется с февраля 2022 года, чтобы не допустить представителей страны-агрессора на Олимпиаду.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы ведем активную деятельность, отслеживаем все преступления россиян в спортивной плоскости, показываем миру разрушенные спортивные площадки, изуродованную инфраструктуру. Вся команда Ассоциации работает над тем, чтобы разоблачить истинное лицо агрессора и доказать, что "нейтральных" россиян не бывает. Мы следим за их соцсетями, публичным пространством… Все их титулованные спортсмены принимают участие в парадах вместе с захватчиками, некоторые посещают оккупированные территории, соревнуются на турнирах посвященных российским захватчикам… На данный момент команда Ассоциации имеет уже целую базу с высказываниями этих россиян, сообщениями, поддерживающими захватническую войну Путина.

Мы фиксируем подобные моменты и отправляем в UWW (Международный союз борьбы) и Международный Олимпийский комитет. В этом нам все время помогают Национальный Олимпийский Комитет во главе с Вадимом Гутцайтом и Министерство молодежи и спорта и и.о. министра Матвей Бедный. Я благодарен всем за сотрудничество, ведь вместе нам удалось достичь цели — убрать россиян с олимпийского борцовского ковра".

Также руководитель украинской ассоциации раскрыл истинные причины отказа от участия в олимпийском турнире россиян: "Я всегда был убежден, что правда на нашей стороне, мировое сообщество не слепое и МОК отреагировал как и положено. В результате нашей работы все первые номера и почти все вторые номера российской сборной по борьбе были не допущены на Олимпийские Игры, поскольку не соответствовали требованиям нейтральности. А те, которые могли поехать, не имели шансов на медали. Именно поэтому их федерация вообще отказалась от участия. Им просто не было смысла ехать, ведь среди допущенных спортсменов претендентов на медали не было".

А отказ россиян от участия в борцовском турнире Игр, в итоге, сыграл на руку нашим спортсменам: "Вследствие того, что представители страны террориста выпали из Олимпиады состоялось перераспределение квот и мы получили две дополнительные лицензии в женской борьбе и три — в вольной".

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До старта главного борцовского турнира четырехлетия осталось меньше трех недель. У нас опытная и титулованная команда. И, конечно же, все мы мечтаем, чтобы во французской столице прозвучал гимн Украины. Верим и надеемся, что так и будет.