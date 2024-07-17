Где можно смотреть Олимпийские Игры 2024: расписание трансляций

В Украине к Олимпийским играм запустят специальную локацию, где можно будет поболеть за спортсменов и самому весело провести время

26 июля стартуют летние Олимпийские игры-2024, которые будут проходить по 11 августа. В соревнованиях примет участие сборная Украины, от нашей страны будут бороться за медали 140 атлетов.

Официальным транслятором Игр в Украине будет "Суспільне", сообщает "Телеграф". Бесплатную трансляцию соревнований можно будет просмотреть на канале "Суспільне Спорт" и на местных телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса", "Суспільне Львів" и т.д.). Также трансляции будут доступны на "Радио Проминь".

Количество эфирных часов составит не менее 200 часов. На сайте "Суспільне" будут доступны четыре дополнительных потока трансляции соревнований.

Полный список каналов:

Суспільне Чернівці

Суспільне Вінниця

Суспільне Луцьк

Суспільне Дніпро

Суспільне Донбас

Суспільне Житомир

Суспільне Чернігів

Суспільне Ужгород

Суспільне Запоріжжя

Суспільне Івано-Франківськ

Суспільне Кропивницький

Суспільне Київ

Суспільне Львів

Суспільне Миколаїв

Суспільне Одеса

Суспільне Полтава

Суспільне Рівне

Суспільне Суми

Суспільне Тернопіль

Суспільне Харків

Суспільне Херсон

Суспільне Хмельницький

Суспільне Черкаси

Суспільне Крим

Игры пройдут в столице Франции Париже, но, кроме столицы Франции в проведении соревнований будут задействованы и другие города. Так, баскетбольный турнир пройдет в Лилле, футбольный — кроме Парижа, состоится в Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене, а соревнования по серфингу, даже не на материковой части Франции, а на Таити — острове Французской Полинезии в Тихом океане. Пляжи Теахупоо, где каждый год проводится один из этапов Мировой лиги серфинга (WSL), были выбраны местом проведения олимпийского турнира по этому виду спорта, который дебютировал на Олимпийских играх только в Токио-2020.

Официальная церемония открытия Игр состоится 26 июля, в самом центре Парижа. Парад атлетов пройдет по Сене, а сама церемония — на площади Согласия (Конкорд). Первой трансляцией Олимпиады станет матч сборной Украины по футболу 24 июля против олимпийской команды Ирака.

В Украине к Олимпийским играм запустят специальную локацию, где можно будет поболеть за спортсменов и самому весело провести время.

Ранее "Телеграф" размышлял, почему украинских футболистов не отпускают на Олимпиаду и какие могут быть последствия.