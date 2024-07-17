Россия установит антирекорд на Олимпиаде в Париже: кто представит РФ на Играх (список)

В Играх примет участие всего 15 атлетов

На Олимпийских играх Париж-2024 выступят 15 атлетов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе, согласно предписанию Международного олимпийского комитета.

При этом, изначально на Игры были допущены МОКом 39 спортсменов из РФ, но 24 из них отказались от участия в соревнованиях, сообщают "Ведомости".

На соревнования выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица (велоспорт-шоссе), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Романенко (гребля на каноэ), Евгений Сомов (плавание).

Также, ряд российских спортсменов отказались от приглашения на Игры. И если теннисистов (Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова) смогли заменить их соотечественники, находящиеся ниже в мировом рейтинге, то например команды по борьбе и дзюдо отказались от участия в Играх в полном составе. В частности, это произошло из-за того, что российские борцы завоевали 16 из 18 возможных олимпийских лицензий, но приглашение от МОК получили лишь 10 атлетов. Среди допущенных борцов, к примеру, не оказалось двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. В Федерации спортивной борьбы России "обиделись" на решение МОК и сами лишили своих спортсменов возможности участия в Играх.

По аналогичным причинам от поездки в Париж отказались и российские дзюдоисты. При имеющихся у россиян 12 лицензиях МОК пригласил на соревнования только четырех атлетов: Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили. При этом, лидеры сборной – Инал Тасоев и Мадина Таймазова – в список не попали. И в России решили, что на Игры не поедет ни один дзюдоист.

Олимпийские игры Париж-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее "Телеграф" размышлял, почему украинских футболистов не отпускают на Олимпиаду и какие могут быть последствия.