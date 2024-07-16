Где и когда будет Олимпиада-2024: подробности о церемонии открытия Олимпийских Игр

Игры-2024 состоятся в Париже, соревнования пройдут в конце июля — начале августа

Главным спортивным событием нынешнего лета станут Олимпийские игры-2024, где будет участвовать и сборная Украины. Самые престижные соревнования, которые проходят раз в четыре года, на этот раз состоятся через три года после Игр-2020 в Токио, которые прошли в 2021-м. Олимпийский цикл был сбит из-за пандемии коронавируса, из-за чего проведение Игр в 2020-м году оказалось невозможным.

Игры-2024 состоятся в Париже, соревнования пройдут в конце июля — начале августа. Также Игры примет ряд других городов страны. "Телеграф" в подробностях рассказывает об Играх-2024.

Так, баскетбольный турнир пройдет в Лилле, футбольный — кроме Парижа в состоится в Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене, а соревнования по серфингу, даже не на материковой части Франции, а на Таити — острове Французской Полинезии в Тихом океане. Пляжи Теахупоо, где каждый год проводится один из этапов Мировой лиги серфинга (WSL), были выбраны местом проведения олимпийского турнира по этому виду спорта, который дебютировал на Олимпийских играх только в Токио-2020.

Город-организатор турнира, по традиции, был выбран за 7 лет до начала Олимпиады, чтобы организаторы сумели как следует подготовиться к соревнованиям. При этом у Парижа был очень сильный конкурент в лице Лос-Анджелеса. Приём официальных заявок начался 15 января 2015 года и был закончен 15 сентября 2015 года. Но, 31 июля 2017 года власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о проведении в городе летних Олимпийских игр 2028 года. Достигнутая договорённость означала, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. И 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж

Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов. И по окончании Игр 2024 года станет вторым городом, трижды принимавшим летние Олимпийские игры, после Лондона.

Церемония открытия Игр-2024 состоится 26 июля. Впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе. Парад спортсменов пройдет по Сене, по которой каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке. Все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или Интернет-трансляции, могли увидеть спортсменов вблизи. Двигаясь по реке с востока на запад, 10 500 атлетов пересекут центр Парижа, который станет местом действия Игр и где спортсмены будут демонстрировать свое мастерство в течение следующих 16 дней. Парад пройдет по маршруту в 6 км и завершится перед Трокадеро, где состоится остальная часть церемонии и финальное шоу открытия.

Проведение церемонии, открытой для широкой аудитории и бесплатной для большинства зрителей — серьезный шаг вперед. Болельщикам не понадобятся билеты, чтобы попасть на верхние набережные, но тем, кто хочет попасть на нижние набережные, от Аустерлицкого моста до Йенского моста, нужно купить билеты. Восемьдесят гигантских экранов и динамики позволят всем желающим насладиться волшебной атмосферой этого шоу, которая распространится по всей французской столице. Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже станет самой масштабной в истории Игр. Она будет открыта для всех: жителей Парижа и его региона, а также гостей со всей Франции и всего мира.

Затем будет 16 дней напряженных финальных соревнований, где каждый день будут определяться чемпионы по разными видам спорта, с 27 июля по 11 августа. Примечательно, что соревновательная программа Игр начнется еще до официального открытия, уже 24 июля. До церемонии открытия Игр свои соревнования начнут представители футбола, регби и стрельбы из лука.

Церемония закрытия состоится 11 августа, в день заключительных соревнований. Сама церемония, традиционно, состоится через несколько часов после окончания последнего финала.

Изначально Игры проводились еще в древней Олимпии. Современные Игры начали проводить с 1896 года. Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена. Некоторые зимние виды спорта были включены в летние Олимпийские игры в 1908 и 1920 годах. Игры проводились раз в четыре года, но в 1906 году прошли Внеочередные олимпийские игры в Афинах. спустя два года после Игр-1904 в Сент-Луисе (США) и за два года до Игр-1908 в Антверпене (Бельгия). Также Игры не проводились из-за Первой мировой войны (Берлин-1916) и Второй мировой войны (Токио-1940, Лондон-1944).

Начиная с 1948 года (Лондон-1948) Олимпиады проводятся регулярно. Единственным исключением стали Игры Токио-2020, которые, как уже отмечалось, из-за пандемии коронавируса прошли в 2021-м году.

Как сообщал "Телеграф", Ольга Харлан едет покорять Париж спустя 16 лет после золота Пекина-2008.