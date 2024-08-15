"Виктория" - "Кривбасс": онлайн-трансляция матча

В Пльзене проходит ответная игра в борьбе за путевку в раунд плей-офф

В четверг, 15 августа, на "Дусан Арене" в Пльзене (Чехия) "Кривбасс" проведет ответный матч против "Виктории" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первая игра, формально домашняя для "Кривбасса", которая прошла Кошице (Словакия), завершилась со счетом 1:2, в пользу чешского клуба.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию ответного матча. Игра начнется на стадионе "Дусан Арена" в 20.00 по киевскому времени.

Для того, чтобы обыграть "Викторию" по сумме двух матчей "Кривбасс" должен либо выиграть в основное время с разницей в два и более голов, либо одержать победу с минимальным счетом и одолеть соперника в дополнительное время или серии пенальти. В таком случае, украинская команда пройдет в раунд плей-офф ЛЕ, где сыграет против шотландского "Хартса" за место в основном турнире.

Несмотря на гостевую победу "Виктории" в первом матче, судьба двухматчевого противостояния далеко не ясна. Даже тренер "Виктории" после первой игры отметил: "Наша победа в первом матче полностью заслужена. Но скажу хорошие слова и в адрес "Кривбасса". Это боевая команда, с которой очень сложно. Уверен, они себя еще покажут. Нам надо очень внимательно сыграть во втором матче. Ожидаю, что нам помогут родные стены. Мы приложим все усилия, чтобы пройти в следующий раунд".

Отметим, что даже в случае проигрыша "Кривбасс" не покинет еврокубки, а продолжит выступления в третьей по значимости Лиге конференций. Криворожцы перейдут в 4-й раунд квалификации ЛК, где сыграют с испанским "Бетисом".

Онлайн-трансляция матча (обновляется)