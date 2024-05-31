Отдали то, за что боролись весь сезон: футболисты "Кривбасса" отметились благородным поступком (видео)

Игроки передали семьям погибших ультрас бронзовые медали Премьер-лиги

Футболисты криворожского "Кривбасса" передали бронзовые медали чемпионата украинской Премьер-лиги семьям погибших ультрас. Сразу после того, как футболистам и работникам клуба вручили награды за третье место в чемпионате УПЛ сезона 23/24, игроки выступили с особым предложением.

Футболисты решили передать медали семьям ультрас "Кривбасса", которые отдали жизнь за нашу свободу и независимость, сообщает официальный сайт клуба. Символично, что после церемонии награждения футболисты подошли к Трибуне Героев стадиона "Горняк" и повесили медали на силуэты павших бойцов.

"Игроки сделали предложение, от которого я не мог отказаться, а могу только присоединиться. Они изъявили желание передать награды 18-м семьям ультрас красно-белых, которые отдали самое ценное в этой войне — собственную жизнь. Потому что без их подвига не было бы нашего успеха сегодня", — подчеркнул вице-президент Клуба Артем Гагарин.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 "Кривбасс" под руководством Юрия Вернидуба набрал 57 очков в 30 матчах — 17 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Команда заняла 3-е место в итоговой турнирной таблице, уступив только донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо".

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