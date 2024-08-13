"Рейнджерс" — "Динамо": онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Украинский клуб борется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против шотландского "Рейнджерс". Предыдущая встреча завершилась со счетом 1:1.

Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2", "Динамо TV". Кроме того, трансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале "Динамо" Киев.

Игра состоится в Глазго (Шотландия) на стадионе на "Гэмпден Парк". Матч начнется в 21:45 по Киеву.

Победитель противостояния выйдет в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов, а проигравший вылетит в Лигу Европы. В случае прохода на следующий этап киевлян ждет противостояние с победителем пары "Зальцбург" — "Твенте".

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне обыграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды. Для Бело-синих это была принципиальная встреча, ведь сербский клуб в межсезонье съездил на товарищеский турнир в РФ.